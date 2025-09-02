Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 16:36

Дуэйн Джонсон удивил публику своим поведением на премьере фильма

Актер Джонсон пустил слезу на премьере своего фильма в Венеции

Дуэйн Джонсон Дуэйн Джонсон Фото: Rocco Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон расплакался на Венецианском кинофестивале, сообщает Metro. Поводом стали 15-минутные овации после показа фильма «Крушащая машина», в котором 53-летний артист исполнил главную роль бойца ММА Марка Керра.

Это самый волнительный момент на острове Лидо с тех пор, как четыре года назад Брендан Фрейзер начал здесь оскаровскую кампанию фильма «Кит», — рассказал журналист Рамин Сетуде.

Вместе с Джонсоном в фильме снялась Эмили Блант, которая исполнила роль подруги бойца. В мировой прокат «Крушащая машина» выйдет 3 октября.

Ранее певица Лолита расплакалась во время исполнения композиции «Раневская» на фестивале «Новая волна» в Казани и ушла со сцены за кулисы. Артистка решила, что неудачно справилась с песней, однако зрители поддержали ее продолжительными аплодисментами, которые длились около 15 минут. Артистка призналась, что эта композиция имеет для нее особое значение. Автор песни Алексей Романоф написал ее по просьбе певицы.

актеры
фильмы
слезы
премьеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Камчатке прогнозируют активность афтершоков в течение года
Кулеба назвал предвыборным кошмаром размещение войск на Украине
Участники «Белой масти» получили от шести лет до пожизненного
Три человека ранены при обстреле российского села со стороны ВСУ
Раскрыта самая частая ошибка держателей кредитных карт
ЦАХАЛ проводит мобилизацию для наступления в Газе
Вучич рассказал о договоре с Путиным насчет американских санкций
Вучич рассказал, какой получилась беседа с Путиным
Положила в мусорный пакет: студентка оставила младенца умирать в шкафу
Пьяный мужчина устроил скандал с девушкой и чуть не отравил ее сына газом
Садовод рассказала, что можно посадить на балконе зимой
Стартовали переговоры Путина и Мирзиёева в Пекине
Финны отчитались о ходе работ по возведению забора на границе с Россией
Россиянам рассказали, как не потерять деньги при снижении ключевой ставки
Индия выбрала рок-музыканта для участия в «Интервидении»
Громкие разговоры школьников в парке «вынудили» россиянина достать нож
Дочь Ким Чен Ына отправилась с ним в Китай
Пассажир рейса Алматы — Казань чуть не умер в день своего рождения
В Евросоюзе оценили заявление канцлера Австрии по НАТО
98-летняя бабушка едва не погибла после того, как срезала себе рог на лбу
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.