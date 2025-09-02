Дуэйн Джонсон удивил публику своим поведением на премьере фильма Актер Джонсон пустил слезу на премьере своего фильма в Венеции

Актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон расплакался на Венецианском кинофестивале, сообщает Metro. Поводом стали 15-минутные овации после показа фильма «Крушащая машина», в котором 53-летний артист исполнил главную роль бойца ММА Марка Керра.

Это самый волнительный момент на острове Лидо с тех пор, как четыре года назад Брендан Фрейзер начал здесь оскаровскую кампанию фильма «Кит», — рассказал журналист Рамин Сетуде.

Вместе с Джонсоном в фильме снялась Эмили Блант, которая исполнила роль подруги бойца. В мировой прокат «Крушащая машина» выйдет 3 октября.

Ранее певица Лолита расплакалась во время исполнения композиции «Раневская» на фестивале «Новая волна» в Казани и ушла со сцены за кулисы. Артистка решила, что неудачно справилась с песней, однако зрители поддержали ее продолжительными аплодисментами, которые длились около 15 минут. Артистка призналась, что эта композиция имеет для нее особое значение. Автор песни Алексей Романоф написал ее по просьбе певицы.



