24 августа 2025 в 20:14

Появилось видео с Лолитой, рыдающей на сцене под песню о Раневской

Лолита Милявская

Певица Лолита не смогла сдержать слез во время исполнения песни «Раневская» на сцене фестиваля «Новая волна» в Казани, сообщил блогер Олег Пилягин. Певица покинула сцену в слезах и прошла за кулисы. Звезда сочла, что плохо исполнила композицию.

Моя Лола расплакалась, что плохо выступила. Хотя все в комментариях пишут, что она бесподобна, талантлива и гениальна! Я согласился!подчеркнул Пилягин.

Зрители поддержали артистку стоя — аплодисменты не смолкали около 15 минут после того, как она скрылась за кулисами. Композиция давно стала особенной для Лолиты: в 2017 году в Сочи на «Новой волне» история повторилась — зал аплодировал, а певица не смогла сдержать эмоций.

Автор песни Алексей Романоф писал ее по просьбе Лолиты, которая хотела «песню с мурашками». По словам композитора, он увидел в артистке черты Фаины Раневской.

Ранее стало известно, что Лолита подняла цену на свои концерты с 4 до 6 млн рублей за 45-минутное выступление. Несмотря на подорожание, график певицы расписан до конца года. В райдере артистки по-прежнему нет алкоголя — только фрукты, сушки, мед, чай с чабрецом и обязательная бригада скорой помощи.
Лолита
слезы
певицы
выступления
песни
концерты
