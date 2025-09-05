Куда сходить в Москве в выходные 5–6 сентября: Феллини и ретротранспорт

Куда сходить в Москве в выходные 5–6 сентября: Феллини и ретротранспорт

В нашей традиционной рубрике рассказываем, как провести первые осенние выходные в этом году: сходите с девушкой на выставку о духах, посмотрите фильмы с ребенком или сплетите венок на бесплатном мастер-классе — собрали подборку интересных событий из афиши Москвы на 5 и 6 сентября.

Куда сходить в Москве 5 и 6 сентября с девушкой: старинные духи, Феллини и орган

6 сентября стартует седьмой по счету «Фестиваль технических видов спорта» в Центре технических видов спорта «Москва» — посетители увидят шоу с участием известных гонщиков, автопробеги и тематические выставки.

В то же время на ВДНХ завершается Московская международная книжная ярмарка. В программу вошли встречи с авторами, лекции и презентации новых книг. Советуем сходить в выходные, чтобы купить что-то новое.

В Центре «Зотов» продолжается выставка о старинной парфюмерии «Красная Москва. Женщина в большом городе». Отличное место, куда можно сходить с девушкой и узнать, как пахли культовые духи 1920–1930-х годов.

Кинотеатр «Художественный» на этой неделе приглашает посмотреть картины Федерико Феллини. В субботу и воскресенье покажут раннюю работу мастера «Маменькины сынки» и трагикомедию «Восемь с половиной» — ее часто включают в списки лучших фильмов в истории.

В Царицыно в субботу прозвучит органная музыка, а в усадьбе «Кусково» в воскресенье — мелодии испанских композиторов. На разных площадках Москвы в выходные выступают Владимир Кузьмин, Александр Пушной, Бьянка, FEDUK.

Куда сходить в Москве с ребенком в выходные 5–6 сентября: театр, искусственный интеллект и кино

Фестиваль знаний для школьников — еще одно мероприятие, запланированное на ВДНХ в выходные в Москве. Организаторы обещают познавательную программу для детей с лекциями об искусственном интеллекте и безопасности в интернете, а также интерактивными квестами.

В кино с конца августа идет комедия «Дети-шпионы»: по сюжету семья спецагентов воспитывает гениальных детей. Другая картина, которую можно посмотреть в эти выходные с ребенком, — «Сказки темного леса. Ворожея». Премьера приключенческого фильма состоялась в этот четверг. Главная героиня — юная Василисса — отправляется на поиски своих родителей.

С ребенком в Москве можно сходить и в театр: в Мастерской Петра Фоменко идет «Алиса в Зазеркалье», в Малом театре — «Золушка», а в Губернском театре — «Остров сокровищ».

Куда сходить в Москве в выходные бесплатно: ретротранспорт, керамика и города будущего

В Коломенском пройдет фестиваль «Урожай» с тематическими играми и эстафетами, концертами, лекциями о традиционных русских садах. А еще тут можно будет сплести венок на специальном мастер-классе. Вход свободный.

Парад ретротранспорта в Москве Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Еще один фестиваль в Москве с бесплатным входом — Ceramania — пройдет на территории Винзавода. Можно попробовать себя в гончарном искусстве: создать свой керамический предмет и расписать его.

Запланированы в эти выходные и бесплатные концерты. Многие звезды выступят на фестивале «Территория будущего. Москва 2030». Так, в Лужниках в воскресенье слушайте группу 5sta Family, в парке 50-летия Октября — коллектив TRITIA. В программу фестиваля вошли и лекции со свободным входом: например, в МГТУ им. Баумана в субботу Артемий Лебедев расскажет, как сделать города будущего удобными для жителей.

Сходить бесплатно в эти выходные можно и на парад ретротехники: он стартует около «Новокузнецкой» в субботу в 11:30.

Ранее поделились подборкой лучших рецептов шарлоток — посмотрите, если отдаете предпочтение классическим яблочным пирогам.