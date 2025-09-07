Стал известен победитель 82-го Венецианского кинофестиваля

Фильм «Отец, мать, сестра, брат» режиссера Джима Джармуша получил главный приз 82-го Венецианского кинофестиваля — «Золотой лев». Церемонию вручения кинонаград транслировал YouTube-канал Венецианской биеннале. Победителей объявило международное жюри, возглавляемое известным американским режиссером, двукратным обладателем «Оскара» Александром Пэйном.

Картина повествует о сложных взаимоотношениях между родителями и их взрослыми детьми. В фильме снялись известные актеры: Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг.

Искусство необязательно должно говорить о политике, чтобы быть политическим. Сочувствие и связь между нами — это первый шаг к решению проблем, с которыми мы сталкиваемся, — прокомментировал Джармуш, держа в руках статуэтку.

Также на кинофестивале фильм Каутер Бен Ханьи «Голос Хинд Раджаб» получил Гран-при жюри за трогательную историю о волонтерах Красного Полумесяца. Кроме того, были отмечены режиссер Бенни Сэфди и документальный фильм Джанфранко Рози «Под облаками», получивший специальный приз.