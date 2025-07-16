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16 июля 2025 в 20:01

Стало известно, как уходил из жизни Юрий Мороз

Сценарист Меликян: Юрий Мороз умер в окружении жены и дочери

Актриса Виктория Исакова на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Актриса Виктория Исакова на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В момент смерти режиссера Юрия Мороза рядом находились его супруга Виктория Исакова и дочь Дарья Мороз, рассказала Starhit.ru подруга Исаковой, сценаристка Анна Меликян. По ее словам, мужчина спокойно заснул и больше не проснулся.

Когда он умирал, рядом лежали Вика и Дарья. Он просто тихо заснул в какой-то невероятной любви, потому что такой был человек, понимаете… <...> Я уверена, что и дальше у него будет какой-то очень-очень светлый путь и он всегда будет рядом со своими девочками, которые, я уверена, могут гордиться им, — сказала Меликян.

Во время прощания Исакова поблагодарила всех, кто пришел на прощание, и заявила, что самое страшное уже случилось. Исакова и Мороз поженились в 2003 году, несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В том же году умерла их новорожденная дочь. В 2015 году на свет появилась дочь Варвара.

Режиссера похоронили рядом с его перовой супругой Мариной Левтовой, матерью актрисы Дарьи Мороз, на Ваганьковском кладбище в Москве. Его могила усыпана срезанными цветами и венками. В центре — потрет Юрия Павловича.

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