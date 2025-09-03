«Здесь многие не нашли себя»: Шуфутинский о США, «Третьем сентября», Криде

В этом году главному хиту «Третье сентября» певца и шансонье Михаила Шуфутинского исполнилось 32 года. Песню не сразу приняла публика, она стала популярной в последние 15 лет. Недавно Шуфутинский перезаписал композицию с рэпером Егором Кридом, и ему самому очень нравится дуэт. Об истории популярности знаменитого хита, артистах, которые сейчас иммигрируют в Америку, новых песнях и похудении певец рассказал NEWS.ru.

Об Америке, американской мечте и артистах-эмигрантах

«Сейчас ряд артистов уезжают в Америку в поисках своей мечты. Я значительное время прожил в этой стране, но это был другой период жизни.

Стоит ли артистам ехать в Америку, чтобы самоутвердиться, — не знаю. Одни люди едут туда работать, а другие жить. Те, кто отправляется работать, наверное, не нашли себя здесь. Особенно те, кто отправился за мечтой.

Я не могу дать совет в этом смысле никому, потому что жизнь каждого индивидуальна. Лично мне совершенно ни к чему жить в Америке для того, чтобы реализоваться. Россия — моя родина, здесь я родился, здесь я большую часть своей жизни прожил и прекрасно себя чувствую».

Про хит «Третье сентября» и дуэт с Егором Кридом

«У песни „Третье сентября“ было два автора — Игорь Крутой написал музыку, Игорь Николаев — слова. Эта дата не являлась важным событием, просто строчка идеально легла на мелодию. Я записал и выпустил песню в 1993 году. В 1994 году выступил с ней на „Песне года“. Мы не сильно рассчитывали на успех, да и тогда подход к творчеству был другой: не надо что-то записывать, рассчитывая на что-то. Надо творить и исполнять музыку, как тебе нравится и хочется!

Песня „Третье сентября“ долгое время была не сильно востребована на концертах, ее мало крутили в эфирах, а потом постепенно она начала взлетать. И вот за последние 15 лет она расправила свои крылья и летит сквозь жизни многих людей, даже поколений.

Певцы Михаил Шуфутинский (слева) и Егор Крид, 2022 год Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Пару лет назад, когда песня уже была достаточно знаменитой и любимой всеми, ко мне пришел Егор Крид. Он предложил перезаписать песню, сделать дуэт, и мне его вариант хита очень понравился. Также мне понравился сам Егор как творческая личность. Мы нашли точки соприкосновения, сделали новую вариацию песни „Третье сентября“ и сняли клип. Результат оценил не только я, но и публика».

О поющих блогерах

«Сейчас на эстраде появляется много талантливых молодых исполнителей, в том числе из соцсетей. И я не считаю это зазорным. Очень положительно отношусь ко всему новому, ко всему свежему, энергичному и юному. Я считаю, что это продолжение жизни. Выделить кого-то конкретно из молодых исполнителей не могу, потому что боюсь кого-то упустить.

Мне нравятся все творческие люди, которые хотят творить. И те, кого переполняют собственные эмоции, чувства и способности».

О похудении

«Я слышал про модный препарат, на котором сейчас худеют. Лично я похудел сам, и могу порекомендовать не препарат, а следить за собой.

У меня есть пищевой дневник, туда всегда записываю в течение дня, сколько я съел, сколько калорий употребил и сколько смогу потратить. Такая организация самого себя очень помогает.

Каждое утро начинаю с того, что встаю на весы, измеряю давление и сахар в крови, потом плаваю.

Чтобы похудеть и держать вес, нужно больше активности. Артистам трудно собраться, потому что у нас порой сумасшедший график, состоящий из гастролей и выступлений. Но время нужно находить. Важно следить за собой! Многие говорят в отношении еды, просто иногда важно закрыть себе рот и не объедаться. Вот рекомендую всем следить за собой, это дисциплинирует».

Кадр со съемок клипа «Коктебель» Фото: Пресс-служба Михаила Шуфутинского

О новом хите, посвященном Коктебелю

«Моя новая песня посвящена этому замечательному поселку в Крыму. Коктебель — само по себе потрясающее название. Когда я был маленьким ребенком, мама возила меня туда отдыхать. Здесь я баловался, играл на берегу. Были моменты, когда я тонул в море, а мама меня вытаскивала.

Моей мамы не стало. Но воспоминания о ней, о детстве в Коктебеле остались. До сих пор кажется, что это было вчера. Поэтому мне и захотелось спеть эту песню, предложенную замечательным продюсером, композитором и автором Дарьей Кузнецовой.

Сейчас я не думаю о том, станет ли новая песня хитом и будет ли конкурировать с „Третьим сентября“. Конкуренция — дело такое. Композиции не должны конкурировать друг с другом, потому что каждая из них — кусочек твоей души. Песня выражает то состояние, в котором ты ее спел и как ты живешь дальше, как она живет среди людей. Здесь должна быть душа, сердце, любовь и хорошая музыка! Это самое главное!»

Читайте также:

Зависимость мужа, крах брака, роман с Лазаревым: как живет Лера Кудрявцева

Брак с Голубкиной, скандал в Латвии, тайная дочь: как живет Николай Фоменко

Скандалы, личная жизнь, критика СВО: куда пропала Кристина Асмус