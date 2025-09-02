Зависимость мужа, крах брака, роман с Лазаревым: как живет Лера Кудрявцева

Певец Сергей Лазарев заявил в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), что его экс-возлюбленная телеведущая Лера Кудрявцева хочет возобновить отношения с ним. Что об этом известно, ушла ли от мужа?

Что известно об отношениях Кудрявцевой с Лазаревым

Лазарев иронично высказался о клипе Кудрявцевой и Екатерины Гордон «Медляк», в котором принял участие.

«Лерка, конечно, все еще сохнет по мне. Даже песню мне посвятила, спела с подружкой Катей Гордон. Предлагает тряхнуть стариной и вернуться. Сижу думаю над предложением… Обсудим на „Новой волне“, как раз ведем с Лерой открытие сезона», — написал Лазарев.

Кудрявцева, в свою очередь, показала сообщение от бывшего возлюбленного со словами: «Быстро пиши, что ты тоже сохнешь по мне».

«Конечно, сохну, но людям об этом знать не обязательно», — ответила она Лазареву.

Что с браком Кудрявцевой

Впервые о проблемах мужа, бывшего хоккеиста Игоря Макарова, с алкоголем ведущая рассказала в своих соцсетях в 2024-м. Тогда она заявила, что ушла от спортсмена из-за его зависимости. Спустя время артистка призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать супруга взять себя в руки.

С середины июля 2025 года Кудрявцева написала серию постов в Telegram-канале об алкоголизме Макарова. Она рассказала, что все это время пыталась помочь Игорю: возила его по реабилитационным центрам, нанимала лучших специалистов, кодировала, но ничего не помогало. Как добавила Лера, она не хочет, чтобы проблемы отца стали известны их дочери Маше.

«Но невозможно ничего сделать, просто невозможно. Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. <…> И этому нет конца. Еще немного — и спасать надо будет меня. <…> Я сдаюсь», — написала Кудрявцева, добавив, что сама стала «созависимой».

Лера отмечала, что не может больше терпеть и не знает, что делать. В Сети многие утешали ведущую и просили ее уйти от мужа. Макаров молчал две недели, но затем оставил публичное сообщение в соцсетях, адресованное Кудрявцевой.

«Уже просто успокойся и молчи. Достала», — написал экс-хоккеист.

При этом продюсер Сергей Дворцов в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что Кудрявцева скоро подаст на развод. Он считает, что телеведущая уже находится на грани и ищет поддержки у подписчиков.

«Здесь реальная история, считаю, что Игорь действительно спивается, едет крыша от слова „совсем“. Полагаю, дело идет к тому, что Лера подаст или уже подает на развод и пошлет его. Все это время она опекала Игоря, потому что действительно любит. Но сейчас вся эта история перешла границы. Лера вымотана и на грани, поэтому ищет эмоциональной разрядки в соцсетях и поддержки у подписчиков», — сказал Дворцов.

Однако в конце августа 2025-го Кудрявцева в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что находится в хороших отношениях со своим мужем Игорем Макаровым и не держит на него зла. Также знаменитость рассказала, что недавно ездила в отпуск в Болгарию со своей дочкой, которой исполнилось семь лет.

«Папа, конечно, поздравил ребенка. Его не было с нами в Болгарии, но он позвонил по видеосвязи и передал подарки. Мы нормально общаемся. Во всем разберемся сами», — подчеркнула Кудрявцева.

Правда ли, что муж Кудрявцевой задолжал крупную сумму

В апреле текущего года Telegram-канал Mash сообщает, что 37-летний супруг Леры Кудрявцевой вновь начал злоупотреблять алкогольными напитками, а сумма его долга перед ФНС достигла 2,1 млн рублей. ИП, которое он оформил много лет назад, дохода не приносит, добавил источник.

По данным канала, близкие Макарова поясняют, что экс-спортсмен начал выпивать, так как не смог найти себя в бизнесе и тренерстве. Кудрявцева ситуацию в семье пока не комментировала.

В декабре 2024 года Mash писал, что Кудрявцева попала в черный список неплательщиков своего элитного жилого комплекса на Красной Пресне в Москве, задолжав за капремонт порядка 30 тысяч рублей. В ответ телеведущая заявила, что ей не приходили никакие уведомления, и пообещала разобраться в ситуации.

