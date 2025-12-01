День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 11:29

Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 1 декабря

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 1 декабря? Что происходит у Волчанска, Гуляйполя, Гришино, Доброполья, Егоровки, Зеленого Гая, Купянска, Красного Лимана, Константиновки, Мирнограда, Новопавловки, Полтавки, Покровска, Северска, Харькова, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

«На Южно-Донецком направлении ВС РФ продвигаются в северной части Гуляйполя. Войска РФ наступают в сторону Варваровки и Доброполья. Есть продвижение севернее Гая. На Покровском направлении войска РФ продвигаются в Гришино. Продолжаются бои за Мирноград. На Добропольском выступе идут бои на участке Софиевка — Торецкое. ВС РФ продвигаются у Белицкого, есть успехи в Суворово. На Константиновском направлении войска РФ наступают севернее Иванополья, на участке между Александро-Шультино и Предтечино, а также в Плещеевке. В Константиновке ВС РФ продвигаются в южной части города, у железнодорожного депо. На Краснолиманском направлении войска РФ продвигаются на подступах к Красному Лиману. На Северском участке продолжаются сражения в Ямполе, а также севернее и западнее поселка. В Северске идут бои в центральной части города. Харьковский фронт. На Купянском направлении сообщается о продвижении ВС РФ к северным окраинам Петропавловки. На Волчанском участке войска РФ продвигаются на левом берегу реки Волчьей», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ применяют ТОС для ликвидации остатков обороны ВСУ, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Есть продвижение в юго-восточной части города и лесном массиве, а также в районе Лимана и в Вильче. На участке Меловое — Хатнее в районе населенного пункта Черняков уничтожен командный пункт пограничной боевой комендатуры ГПСУ. На Липцевском участке позиционные бои и удары дронами. Северо-западнее Красного Лимана группировка войск „Запад“ перерезает железнодорожные пути в город у Яровой, достигнув берега реки Северский Донец. У Красного Лимана ВСУ предприняли безуспешную контратаку северо-восточнее города. На Покровском (Красноармейском) направлении противник признает наши успехи в промзоне на северо-западной окраине города», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Северском направлении ВС РФ вытесняют ВСУ из Ямполя, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Бои продолжаются в Звановке. В Северске ожесточенные бои в центре города. На южном участке в районе Свято-Покровского активизировались бои. Харьковское направление. Продолжаются тяжелые бои. Почти на всем направлении ВС РФ продвигаются, занимая опорники ВСУ при поддержке ВКС РФ и артиллерии. Купянское направление. Российские войска зачищают постройки в Купянске и отражают атаки противника, а у Петропавловки и в районе Боровой расширили зону контроля», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

