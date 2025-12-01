Наступление ВС РФ на Харьков 1 декабря: гибель зэков-офицеров, Волчанск

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 1 декабря 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в понедельник, 1 декабря: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении наиболее интенсивные бои по-прежнему разворачиваются в районе Волчанска и окрестностей, где „северяне“ добивают остатки гарнизона ВСУ с помощью артиллерии, ТОС и в стрелковых боях. Противник от бессилия атакует мирных жителей Белгородской области. В юго-восточной части Волчанска „Воины Севера“ продвинулись на двух участках в частном секторе на 500 м. В лесном массиве на востоке Волчанска полностью уничтожены остатки гарнизона ВСУ из числа подразделений 57-й ОМПБр. Лесной массив под контролем „северян“», — передает «Северный ветер».

Авторы канала рассказали, что в районе Лимана российские штурмовики заняли три опорника ВСУ, продвинувшись на 600 метров.

«В Вильче продвижение составило до 400 м. На участке фронта Меловое — Хатнее в районе н. п. Черняков комплексным огневым поражением уничтожен пункт управления 1-го пого ГПСУ. Ликвидирован начальник пограничной комендатуры в звании капитана. На Липцевском участке фронта артиллерия и расчеты FPV группировки „Север“ наносили удары по маршрутам снабжения ВСУ, уничтожая транспорт и наземных роботов», — добавил «Северный ветер».

Боец ВС РФ с позывным Добрый рассказал о текущей ситуации на Харьковском направлении, его слова передает «Дневник десантника».

«Продолжаются тяжелые бои на Волчанском участке как в городе, так и в окрестностях. Противник пытается зацепиться на востоке города. Авиация РФ совместно с артиллерией отрабатывает позиции врага почти на всех участках, что очень облегчает продвижение штурмовым российским группам. В Харьковской области в районе населенного пункта Ветеринарное в ходе разведывательных мероприятий обнаружили, а в последствии уничтожили вражеский опорник расчетами 245-го полка ВС РФ. Продолжаем продвигаться на левобережье Волчанска на четырех участках в частном секторе. В лесопосадках в восточной части города оказались заблокированными боевики ВСУ, у которых не было приказа отходить, оставили их, чтобы они удерживали наш натиск. Штурмовые группы РФ достаточно хорошо продвинулись и в населенном пункте Вильча, и в районе населенного пункта Цегельное. В районе населенного пункта Митрофановка наша разведка выявила вражеские позиции. После обнаружения ВКС РФ нанесли удары и уничтожили выявленные объекты. В районе возле населенного пункта Колодезное обнаружили и нашими дронами ликвидировали американский БТР М113», — добавил Добрый.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на Купянском направлении продолжается зачистка Купянска.

«Наши части вышли к северным окраинам Петропавловки. На Харьковском фронте, в Липцах без серьезных изменений. Противник укрепляет свои оборонительные позиции на двух высотах вокруг дамбы Травянского водохранилища. В Волчанске наши заняли позиции на трассе к Харькову около заправочной станции. Южнее атакуют позиции врага в центре Лимана, продвигаются в Вильче», — добавил он.

Военный эксперт Геннадий Алехин отметил, что на Волчанском направлении продолжаются штурмовые действия группировки «Север» на левом берегу реки Волчьей, у населенных пунктов Лиман и Вильча.

«На участке Меловое — Хатнее наша авиация ударила по позициям 22-й мехбригады ВСУ в районе Григоровки. В результате тщательной доразведки был нанесен удар по расположению штаба спецбатальона ВСУ „Шквал“, который размещался возле населенного пункта Бугаевка. Он входит в состав 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Сформирован в основном из бывших заключенных. По предварительным данным, уничтожено больше 10 военнослужащих, среди них офицеры. Липцы: без серьезных изменений. Противник укрепляет свои оборонительные позиции на двух высотах вокруг дамбы Травянского водохранилища», — подчеркнул он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

