Медвежонок напал на россиянина в Башкирии В Башкирии медвежонок напал на мужчину и нанес ему неглубокие раны

Медвежонок напал на жителя Башкирии в пятницу, 28 ноября, сообщил глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин в Telegram-канале. По его словам, мужчину доставили в Благовещенскую ЦРБ с ранами. Сведений о возрасте и роде деятельности пострадавшего не представлено.

В пятницу в Благовещенскую ЦРБ доставили мужчину, который получил травмы от нападения медвежонка, — уточнил министр здравоохранения Башкирии.

Рахматуллин отметил, что пострадавший отделался неглубокими ранами из-за того, что животное было небольшим. В настоящее время мужчина продолжает лечиться в хирургическом отделении больницы. Министр пояснил, что врачи оценивают состояние пациента как средней степени тяжести.

