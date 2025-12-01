День матери
01 декабря 2025 в 10:56

Медвежонок напал на россиянина в Башкирии

В Башкирии медвежонок напал на мужчину и нанес ему неглубокие раны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Медвежонок напал на жителя Башкирии в пятницу, 28 ноября, сообщил глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин в Telegram-канале. По его словам, мужчину доставили в Благовещенскую ЦРБ с ранами. Сведений о возрасте и роде деятельности пострадавшего не представлено.

В пятницу в Благовещенскую ЦРБ доставили мужчину, который получил травмы от нападения медвежонка, — уточнил министр здравоохранения Башкирии.

Рахматуллин отметил, что пострадавший отделался неглубокими ранами из-за того, что животное было небольшим. В настоящее время мужчина продолжает лечиться в хирургическом отделении больницы. Министр пояснил, что врачи оценивают состояние пациента как средней степени тяжести.

Ранее медведь напал на мужчину в общественном туалете в Японии. Косолапый заглянул в кабинку, где 69-летний посетитель уборной упал на спину и начал пинать животное ногами, после чего хищник сбежал.

В Индии женщина провела в лесу ночь после нападения медведя, получив ранения. Жительница штата Уттаракханд собирала траву для скота, но внезапно рядом появилось животное, которое нанесло ей серьезные травмы головы и лица.

