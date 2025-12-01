Стилист Бузовой раскритиковал Долину после творческой съемки

Стилист Никита Карстен обвинил певицу Ларису Долину в одностороннем нарушении соглашения о творческой съемке, в рамках которой все участники должны были получить материалы для своих проектов. В соцсети он рассказал, что Долина, получившая обложки для песен и контент для соцсетей, запретила использовать фото- и видеоматериалы брендам и другим участникам съемки.

Через какое-то время я пишу: «А где фото и видео материалы, которые мы можем использовать?» На что мне ответили: «Фото и видео материалы Лариса Долина использовать запретила. Только она может их публиковать», — рассказал стилист.

Карстен отметил, что для съемки взял одежду у дружественных брендов, которые также рассчитывали получить контент для продвижения. По его словам, команда Долиной даже не подпускала никого к певице, разрешая лишь передавать вещи. Ситуация, по мнению стилиста, демонстрирует «суть самого человека» и продолжает серию скандалов вокруг артистки.

В Сети активно распространяются ролики с «отменой» Долиной под песню «Погода в доме». На кадрах пользователи в шутку требуют вернуть им деньги за «импульсивные покупки» под влиянием мошенников — полеты бизнес-классом, отдых на Мальдивах, походы в стриптиз-клуб, бензин для авто.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что Верховный суд РФ должен принять новое постановление пленума Ларисы Долиной.