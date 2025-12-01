День матери
01 декабря 2025 в 11:05

Учительница совращала детей и оправдывала свое поведение изменой мужа

В Канаде учительница получила тюремный срок за совращение школьников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Канаде 41-летнего педагога приговорили к четырем годам лишения свободы за совращение трех школьников, пишет CBC. Следствие установило, что двум жертвам было меньше 16 лет. Свое поведение учительница оправдывала изменами супруга и алкоголизмом.

По данным источника, Келли Энн Дженнингс общалась со школьниками в социальных сетях. Учительница оправляла им провокационные фотографии, на которых она позировала без одежды. В ответ она просила своих жертв прислать аналогичные снимки. Двое детей согласились выполнить просьбу педагога.

Дженнингс впервые предъявили обвинения в августе 2024 года после того, как, по данным полиции, ученик рассказал своей матери о неподобающем физическом контакте с учителем во время школьной экскурсии. Позже полиция Порт-Хоупа сообщила, что на нее подали жалобу еще три человека, что привело к предъявлению новых обвинений, — сказано в материале.

Ранее в Великобритании суд приговорил мужчину к 14 годам тюрьмы за изнасилование. 40-летний житель города Болтона по имени Киран Нейлор познакомился с женщиной на заправке и пригласил ее к себе домой, где жестоко избил и изнасиловал. Во время нападения он нанес пострадавшей тяжелые травмы.

