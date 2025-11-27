Пророчество Мессинга, жесткий ответ за Чебоксары: что будет дальше

Появилось новое пророчество провидца Вольфа Мессинга на 2026 год, военкоры сообщили про жесткий ответ Украине за Чебоксары, Россия намерена судиться с Евросоюзом в случае кражи замороженных активов — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Раскрыто тайное пророчество, от которого содрогнется весь мир

В Сети появилось новое пророчество Мессинга, которое уже посмотрело более 4 млн человек. Согласно ему, 26 февраля 2026 года мир пройдет «поворотную точку», а жизнь каждого человека навсегда изменится. Как сообщил YouTube-канал «Мой СССР» со ссылкой на подполковника Алексея Соколова, эта история долгие годы хранилась в «секретных архивах КГБ».

По данным источника, свое последнее предсказание Мессинг сделал за пару месяцев до смерти. Таинственное письмо с его посланием под личной печатью генсека СССР Леонида Брежнева на концерте на Лубянке вскрыли недавно. В нем, как уверяют, говорилось о судьбоносном решении, которое предстоит принять главе РФ в 2026 году.

«26 февраля 2026 года решится судьба России. Человек с голубыми глазами будет стоять перед выбором между войной и миром. От его решения зависит, увидит ли человечество 2027 год. В этот день произойдет событие, которое заставит содрогнуться весь мир», — предрек Мессинг.

Также, как уверяет источник, в архивах КГБ хранился некий «протокол 1974 М», содержащий стенограмму исторической встречи Брежнева с Мессингом. В ней знаменитый экстрасенс описывал скорое появление мобильных телефонов и «передачи информации быстрее мысли». Он также пророчил возникновение некоей «развилки истории», которая случится в феврале 2026 года.

Вольф Мессинг Фото: Резников/РИА Новости

Мессинг также говорил, что в 2026 году «сойдутся три силы»: орел (США), дракон (Китай) и медведь (Россия). Однако, по мнению провидца, появится и четвертая «сила» — те, «кто владеет золотом и информацией», те, «кто не имеет родины, но правит странами». Эта сила будет стараться «столкнуть остальные государства лбами через войны и противостояния», считал менталист. Еще одним его предсказанием стали слова о внезапном появлении в небе огромной кометы как предвестника глобальных перемен.

«Это будет предупреждением. За неделю (до судьбоносного дня. — NEWS.ru) Земля содрогнется „не там, где ждут, а там, где спокойно 1000 лет“. За день все системы связи откажут, и мир погрузится в молчание», — процитировал Мессинга источник.

Помимо всего прочего, Мессинг предвидел прорыв в российской науке. По его подсчетам, к 2030 году человечество сможет победить старение, а к 2040-му — освоить термоядерный синтез. В 2050 году у людей получится «выйти к звездам». При этом, по мнению Мессинга, главным партнером РФ в будущем станет «не тот, кто сейчас друг, а тот, кто сейчас враг».

Предвидел ясновидящий и создание некоей технологии, которая сможет исцелять болезни. Она тоже должна появиться в 2026 году.

«Эта технология изменит все. Это ключ к тому, что люди называют Богом, а ученые — единым полем», — привел источник слова Мессинга.

26 февраля 2026 года, согласно пророчеству, произойдет редкое природное явление, которое случается раз в две тысячи лет: пять небесных тел — Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — соединятся в одном знаке Водолея. В последний раз подобное происходило при рождении Иисуса Христа. Однако случится ли второе пришествие, Мессинг не сообщил.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В этот же день произойдет частичное солнечное затмение в Сибири, а также откроется некий «энергетический портал», который приоткроет границу между реальным и невидимым мирами. После этого, согласно пророчеству, люди научатся жить 300–400 лет в здоровых телах, а также создадут настоящий компьютерный разум, похожий на человеческий. Если же человечество выберет путь разрушения, цивилизация откатится назад, к первобытному строю, предрек Мессинг.

ВСУ поплатились за атаку беспилотников на Чувашию

ВСУ в ночь на 26 ноября предприняли попытку атаки на российские регионы. В целях обеспечения безопасности была проведена эвакуация населения жителей Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев. По его данным, в Чебоксарах в результате массированной атаки пострадали два человека, включая подростка, также зафиксированы повреждения в двух жилых домах.

По словам военкоров, ВС РФ ответили жестко. Как заявил военный блогер Олег Царев, харьковская ТЭЦ-5 была поражена ракетными ударами.

«В Харькове ракетными ударами поражена ТЭЦ-5, цеха по сборке БПЛА, позиции ПВО, транспортные развязки на Полтаву и Чугуев. Массированной удар нанесен по объектам ВСУ в Запорожье. Целями стали казармы, склады в черте города, локальные подстанции, питающие ВПК. В Днепропетровской области удар пришелся по ж/д инфраструктуре Синельниковского узла и электроподстанции. Уничтожены ремонтные базы в Днепропетровске», — отметил он.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, всего было нанесено более 40 ударов по объектам ВСУ с применением беспилотников, корректируемых авиабомб и баллистических ракет. В Черниговской области уничтожены объекты территориальной обороны, склады БК, ретрансляторы связи ПВО, в Сумской — командный пункт, склады БПЛА и радиолокационные посты, в Николаевской — площадки хранения техники, объекты связи и РЭБ, в Одесской — объекты ВМС Украины, энергетическая инфраструктура южного кластера и склады БПЛА, в Запорожье — склады боекомплектов и локальные подстанции, питающие промышленный кластер.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Тактика «системного истощения» ресурсов украинской стороны через удары по энергетике, логистике и ПВО останется основной на ближайшие одну-две недели, считает Лебедев. Согласно его прогнозу, под атакой окажутся ТЭС, ГЭЦ и подстанции Киева, логистические узлы и склады ВСУ в Харькове, железнодорожные узлы в Запорожье, Павлограде и Днепре, портовая инфраструктура Одессы, Черноморска и Измаила.

«Систематическое ослабление энергетики в центральных и северных областях. Если темп удара будет сохранен — Киев рискует остаться без устойчивых резервов отопления/энергии в отдельных кластерах. Перераспределение ВСУ — Киев вынужден перебрасывать ПВО и резервы в тыл, что создает окна для локальных сухопутных успехов на выбранных направлениях (запад от Гуляйполя, Константиновка/Доброполье, правобережье Херсонщины)», — пояснил подпольщик.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Европу предостерегли от кражи замороженных активов

Россия будет судиться с Евросоюзом в случае кражи замороженных активов, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, присвоение российских средств создаст крайне негативный прецедент, подрывающий доверие ко всей западной системе. Она отметила, что это решение спровоцирует отток капитала из европейских финансовых институтов в другие юрисдикции.

«И США, и ЕС хотят к нашим деньгам иметь какое-то отношение, но многие говорят, что это будет серьезный прецедент. Тогда все будут понимать, что нельзя доверять никакой системе, что, находясь в Европе, деньги потом по любым причинам могут изъять. Значит, деньги из Европы могут переходить в другие финансовые институты, страны, например на Ближний Восток, в ОАЭ. Я надеюсь, что все-таки в ЕС не осмелятся на этот шаг. Тем более что мы точно пойдем в суд. Ну а как мы это пропустим? Мы просто им позволим это сделать и украсть у нас активы? Ни за что. Это чистое воровство», — высказалась Журова.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что только решительный ответ со стороны России не даст европейцам возможности присвоить замороженные активы. По его словам, ни Украина, ни ЕС не стремятся к пониманию мирового порядка.

«Я считаю, что Россия по отношению к Украине должна действовать очень жестко, намного жестче, чем это было и есть. Нам пора кончать заигрывать с Европой, Украиной и даже с США. Они нарушают все законы, какие только можно нарушить, и ведут себя по-хамски. И на самом деле они действуют против граждан России. А задача государства, в том числе политиков, — защищать интересы россиян. Поэтому по Украине надо жестко ударить. Они должны понимать, что за все придется отвечать, за воровство российских активов тоже», — подчеркнул депутат.

Кая Каллас Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным и не имеет законных полномочий для управления государством. По словам Аксакова, в связи с тем, что недобросовестный политик, пользующийся поддержкой европейских стран и встречающийся с представителями США, руководит страной, необходимо принять меры для урегулирования данной ситуации.

Читайте также:

Украина «сдает» одно направление за другим: новости СВО к вечеру 27 ноября

Теракт в Крыму, блэкаут на Херсонщине, шпионка: ВСУ атакуют РФ 27 ноября

Мелкий дождь и тепло до +5? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать

«Начал обнимать, целовать»: мигрант домогался студентки возле колледжа

«Используя физическое превосходство»: отчим насиловал падчерицу 10 лет