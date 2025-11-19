Биопринтеры и ИИ-двойники: нейросеть предсказала, что нас ждет в 2026 году

Биопринтеры и ИИ-двойники: нейросеть предсказала, что нас ждет в 2026 году

Нейросеть DeepSeek сделала девять необычных пророчеств на 2026 год. По ее данным, люди обретут своих «цифровых двойников», а органы будут печатать на принтере. Что еще сказал искусственный интеллект о будущем человечества?

Цифровые двойники и климатическая миграция

В следующем году ИИ-ассистент может стать персональным «цифровым двойником» человека, уверяет нейросеть. Простые голосовые помощники уйдут в прошлое. ИИ-ассистент будет знать о людях все: от графика сна и пищевых привычек до невысказанных рабочих идей. Он также сможет самостоятельно отвечать на рутинные письма, бронировать столики в ресторанах, основываясь на предпочтениях хозяина, и составлять персональные учебные программы. По сообщению нейросети, «цифровой двойник» станет компьютерным продолжением личности человека.

Еще одним новым трендом, по сведениям ИИ, станет так называемая климатическая миграция в ЕС и США. 2026 год побьет рекорды по температуре и количеству климатических катастроф. Это спровоцирует новые, более массовые волны внутренней и внешней миграции из непригодных для жизни регионов. Вопрос о «климатических беженцах» перестанет быть теоретическим и вызовет ожесточенные политические дебаты о квотах и помощи.

Мигранты высаживаются на пляже в Дандженессе, Великобритания Фото: Steve Finn/XinHua/Global Look Press

Лечебные смартфоны и принтеры органов

Как уверяет нейросеть, все смартфоны будущего будут оснащены встроенным «терапевтическим ИИ». Алгоритмы начнут отслеживать любые признаки тревожности и выгорания у пользователей и предлагать немедленные сеансы когнитивно-поведенческой терапии, дыхательные упражнения. Ментальное здоровье станет таким же приоритетом, как и физическое, и следить за ним можно будет в режиме онлайн.

Помимо этого, по мнению нейросети, в 2026 году может состояться прорыв в медицине — будет проведена первая успешная трансплантация органа, напечатанного на биопринтере. Искусственно созданные щитовидная железа, мочевой пузырь или участок кожи станут доступной медицинской процедурой в десятках клиник по всему миру, что начнет революцию в трансплантологии и решит проблему нехватки донорских органов.

Цифровой детокс и умные города

Главным культурным трендом 2026 года может стать «цифровой детокс» и «аналоговый ренессанс», считает нейросеть. Устав от постоянного шума и гиперстимуляции, люди начнут сознательно искать прелести «офлайн». Возрастет ценность живого общения, бумажных книг, походов в лес без связи и хобби, связанных с ручным трудом. Умение «отключаться» от Сети станет новым символом статуса.

В обиход войдет понятие «умный город». В таких мегаполисах, как Сингапур, Торонто или Токио, системы ИИ будут контролировать множество технических процессов. например, в реальном времени оптимизировать транспортные потоки, перераспределять энергопотребление между кварталами и автоматически направлять коммунальные службы на устранение проблем до того, как о них сообщат жители. К 2026 году искусственный интеллект, скорее всего, окончательно превратится в такую же утилиту, как электричество или интернет.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Полеты на Луну и сверхзвуковые джеты

Если все пойдет по плану, то 2026 год может стать знаковым для космонавтики, считает нейросеть. NASA может запустить лунную орбитальную станцию Gateway и начать подготовку к высадке человека на Луну после 2026 года. Частные компании, такие как SpaceX, будут активно осваивать околоземную орбиту, возможно, заложив фундамент для первых коммерческих космических станций. Космос перестанет быть прерогативой государств и станет новой ареной для бизнеса и науки.

Такие компании, как Boom Supersonic, проведут первые коммерческие рейсы по трансатлантическим маршрутам. Перелет из Нью-Йорка в Лондон будет занимать 3,5 часа. Изначально это будет невероятно дорогая услуга для бизнес-элит, но сам факт возвращения сверхзвука станет символом технологического оптимизма.

Борьба за право быть человеком

Начиная с 2026 года, как уверяет нейросеть, ИИ сможет неотличимо имитировать человеческое общение. Это породит не только новые возможности в сервисе и творчестве, но и серьезные вызовы: волну дипфейков, увеличение киберпреступности и философские дебаты о том, что же на самом деле означает быть человеком.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Люди начнут доказывать свою состоятельность перед ИИ, который будет превосходить их в скорости вычислений и сборе информации. При этом нейросеть никогда не сможет чувствовать и переживать, прощать и сострадать. По убеждению нейросети, машина предложит самое эффективное решение, но только человек сможет принять его. Таким образом, человечество станет смысловым куратором ИИ.

