Мизулина предупредила о трех главных угрозах искусственного интеллекта

Быстрое развитие технологий искусственного интеллекта несет в себе несколько серьезных угроз для общества, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в рамках IV Медиафорума стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире». По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, одна из ключевых опасностей заключается в активном использовании ИИ мошенниками.

Картинка становится совершеннее. Пройдет год-два, отличить будет практически невозможно. При этом мы видим активное использование ИИ мошенниками, очень активное и практически повсеместное. Это одна опасность. Вторая опасность связана с тем, что, конечно, это большой простор для манипуляций, распространение фейков, — сказала Мизулина.

В качестве наглядного примера спикер привела инцидент с бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым, когда от его лица был создан дипфейк после вторжения ВСУ в регион. Мизулина подчеркнула, что подобные случаи запугивания населения уже не являются единичными и регулярно повторяются.

Третья, менее очевидная, но более глубокая проблема, по мнению Мизулиной, заключается в потенциальной деградации сознания и отказе от самостоятельного мышления. Она выразила обеспокоенность тем, что молодое поколение может перестать использовать аналитические способности, предпочитая полагаться на готовые решения, предлагаемые ИИ. Этот фундаментальный вопрос, как считает эксперт, требует самого пристального внимания.

Ранее Мизулина заявила, что западные нейросети представляют угрозу для российского общества, поэтому не исключено, что они будут ограничены на территории страны. По ее словам, искусственные нейронные сети порой генерируют искаженные факты и используются в преступных целях.