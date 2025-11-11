Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 11:40

Мизулина предупредила о трех главных угрозах искусственного интеллекта

Мизулина указала на опасность использования ИИ мошенниками и манипуляторами

Екатерина Мизулина Екатерина Мизулина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Быстрое развитие технологий искусственного интеллекта несет в себе несколько серьезных угроз для общества, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в рамках IV Медиафорума стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире». По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, одна из ключевых опасностей заключается в активном использовании ИИ мошенниками.

Картинка становится совершеннее. Пройдет год-два, отличить будет практически невозможно. При этом мы видим активное использование ИИ мошенниками, очень активное и практически повсеместное. Это одна опасность. Вторая опасность связана с тем, что, конечно, это большой простор для манипуляций, распространение фейков, — сказала Мизулина.

В качестве наглядного примера спикер привела инцидент с бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым, когда от его лица был создан дипфейк после вторжения ВСУ в регион. Мизулина подчеркнула, что подобные случаи запугивания населения уже не являются единичными и регулярно повторяются.

Третья, менее очевидная, но более глубокая проблема, по мнению Мизулиной, заключается в потенциальной деградации сознания и отказе от самостоятельного мышления. Она выразила обеспокоенность тем, что молодое поколение может перестать использовать аналитические способности, предпочитая полагаться на готовые решения, предлагаемые ИИ. Этот фундаментальный вопрос, как считает эксперт, требует самого пристального внимания.

Ранее Мизулина заявила, что западные нейросети представляют угрозу для российского общества, поэтому не исключено, что они будут ограничены на территории страны. По ее словам, искусственные нейронные сети порой генерируют искаженные факты и используются в преступных целях.
Россия
Екатерина Мизулина
искусственный интеллект
технологии
мошенники
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Павел Селезнев
П. Селезнев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал заявил о серьезных последствиях угона МиГ-31 разведкой Украины
Российские военнослужащие освободили еще один населенный пункт в Запорожье
Песков раскрыл одну деталь о возможном разговоре Путина и Трампа
Россиянин напал на беременную женщину с пистолетом
Синичкин день: как встретить и чем помочь птицам
Появились кадры с места взрыва в Пакистане
Песков рассказал, как Россия выстраивает отношения с новыми властями Сирии
История про пленившего пятерых украинцев бойца ВС РФ войдет в сериал об СВО
Момент обрушения обломков горнолыжного комплекса на машины попал на видео
Адвокат сестер Хачатурян отреагировал на отклонение апелляционных жалоб
«Мы давно знаем»: российский врач о новом смертельном вирусе РСВ
Десятки россиян пострадали в жутком ДТП в Египте, есть жертвы: подробности
Полиция поймала мужчину, забившего барана во дворе многоэтажки
В России готовятся изменить ставку по семейной ипотеке
Муж ударил ножом жену из-за семейной ссоры в Дагестане
В ГД рассказали, какие льготы может получить малый бизнес из моногородов
Турецкие банки вводят барьеры для операций с Россией
Экономист оценил идею платить женам зарплату за домашний труд
В столице Пакистана прогремел взрыв
Стало известно, что сделают с телом одного из «отцов» соц-арта
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.