Мизулина не исключила запрет иностранных нейросетей на территории России

Западные нейросети представляют угрозу для российского общества, поэтому не исключено, что они будут ограничены на территории страны, заявила на IV Медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире» глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, искусственные нейронные сети порой генерируют искаженные факты и используются в преступных целях.

Это вообще-то западные продукты, иностранные. Через них идет очень серьезное формирование смыслов. Поэтому не исключаю, что в ближайшей перспективе может встать вопрос об ограничении в целом западных нейросетей на территории нашей страны, но посмотрим, как эта дискуссия будет развиваться. Мы видим определенные опасности и серьезные риски в этом направлении, особенно в сфере дезинформации, преступности, — заявила спикер.

