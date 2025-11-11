Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 11:14

Мизулина не исключила запрет иностранных нейросетей на территории России

Мизулина заявила, что западные нейросети представляют опасность для общества

Екатерина Мизулина Екатерина Мизулина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Западные нейросети представляют угрозу для российского общества, поэтому не исключено, что они будут ограничены на территории страны, заявила на IV Медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире» глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, искусственные нейронные сети порой генерируют искаженные факты и используются в преступных целях.

Это вообще-то западные продукты, иностранные. Через них идет очень серьезное формирование смыслов. Поэтому не исключаю, что в ближайшей перспективе может встать вопрос об ограничении в целом западных нейросетей на территории нашей страны, но посмотрим, как эта дискуссия будет развиваться. Мы видим определенные опасности и серьезные риски в этом направлении, особенно в сфере дезинформации, преступности, — заявила спикер.

Ранее ортодонт Анастасия Маркова рассказала, что с помощью ИИ можно оценить состояние зубных рядов, однако для этого нужно сформулировать запрос максимально точно. Врач добавила, что для этого понадобятся фотографии лица в анфас и профиль, а также снимок сомкнутых челюстей. В качестве запроса, по словам Марковой, подойдут формулировки «оценка прикуса по фото» или «определить асимметрию зубных рядов».

Екатерина Мизулина
нейросети
видео
технологии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал заявил о серьезных последствиях угона МиГ-31 разведкой Украины
Российские военнослужащие освободили еще один населенный пункт в Запорожье
Песков раскрыл одну деталь о возможном разговоре Путина и Трампа
Россиянин напал на беременную женщину с пистолетом
Синичкин день: как встретить и чем помочь птицам
Появились кадры с места взрыва в Пакистане
Песков рассказал, как Россия выстраивает отношения с новыми властями Сирии
История про пленившего пятерых украинцев бойца ВС РФ войдет в сериал об СВО
Момент обрушения обломков горнолыжного комплекса на машины попал на видео
Адвокат сестер Хачатурян отреагировал на отклонение апелляционных жалоб
«Мы давно знаем»: российский врач о новом смертельном вирусе РСВ
Десятки россиян пострадали в жутком ДТП в Египте, есть жертвы: подробности
Полиция поймала мужчину, забившего барана во дворе многоэтажки
В России готовятся изменить ставку по семейной ипотеке
Муж ударил ножом жену из-за семейной ссоры в Дагестане
В ГД рассказали, какие льготы может получить малый бизнес из моногородов
Турецкие банки вводят барьеры для операций с Россией
Экономист оценил идею платить женам зарплату за домашний труд
В столице Пакистана прогремел взрыв
Стало известно, что сделают с телом одного из «отцов» соц-арта
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.