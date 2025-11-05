Ортодонт раскрыла, способен ли ИИ оценить прикус в домашних условиях Ортодонт Маркова: с помощью ИИ можно оценить состояние зубных рядов

С помощью ИИ можно оценить состояние зубных рядов, однако для этого нужно сформулировать запрос максимально точно, заявила РИАМО ортодонт Анастасия Маркова. По ее словам, для анализа понадобятся снимки лица в анфас и профиль, а также фотография крупного плана зубов при сомкнутых челюстях.

Нейросети способны анализировать изображения лица и зубных рядов. При хорошем качестве фото и корректном запросе алгоритм может определить асимметрию, скученность зубов, отклонение средней линии или признаки неправильного прикуса. Это позволяет использовать ИИ как инструмент первичного скрининга, — отметила Маркова.

В качестве запроса, по ее словам, подойдут формулировки «оценка прикуса по фото» или «определить асимметрию зубных рядов». Для эффективного результата важно делать снимки при хорошем дневном освещении. Врач напомнила, что у ИИ отсутствует клиническое мышление, поэтому его выводы — это не диагноз, а лишь ориентир и сигнал для посещения специалиста.

