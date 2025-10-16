Ортодонт назвала неожиданную причину частых простуд

Неправильный прикус может привести к частым простудам, заявила в беседе с «Чемпионатом» ортодонт Виктория Радько. Дело в том, что при таком нарушении человек вынужден дышать через рот, а не нос. Так повышается риск попадания инфекции в дыхательные пути.

Ротовое дыхание не обеспечивает должной фильтрации и увлажнения воздуха. В результате возбудители инфекций легче проникают в дыхательные пути и провоцируют воспалительные процессы, — пояснила Радько.

Она уточнила, что чаще всего встречается открытый и перекрестный прикус, а также сужение челюсти. При частых простудах врач посоветовала посетить терапевта и отоларинголога.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что дети зачастую болеют простудой, поскольку их иммунная система только формируется. Он уточнил, что этот процесс длится вплоть до 16–18 лет.