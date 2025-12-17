Врач назвал неочевидную причину потери голоса

Голос может пропасть из-за излишнего волнения, рассказал Pravda.Ru руководитель лор-клиники кандидат медицинских наук врач высшей категории Владимир Зайцев. Как объяснил специалист, это происходит из-за того, что голосовые связки перестают смыкаться.

Звукоизвлечение человека происходит на выдохе, когда воздушная струя, проходя через сомкнутые голосовые складки, формирует звуковой сигнал. И когда складки не могут смыкаться, или одна из них находится в разомкнутом состоянии, возникает состояние афонии. Если смыкание происходит частично, развивается дисфония, — рассказал Зайцев.

Врач отметил, что перед волнительным моментом помочь не потерять голос могут небольшие глотки воды. Он посоветовал также обратиться к специалисту, если такие симптомы появляются регулярно.

Ранее отоларинголог Людмила Джапаридзе рассказала, что при проблемах со слухом ребенок может часто хлопать себя по ушам. Если дети часто переспрашивают что-то и не откликаются на свое имя, родителям следует задуматься.