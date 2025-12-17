Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 15:57

Врач назвал неочевидную причину потери голоса

Врач Зайцев: голос может пропасть из-за волнения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Голос может пропасть из-за излишнего волнения, рассказал Pravda.Ru руководитель лор-клиники кандидат медицинских наук врач высшей категории Владимир Зайцев. Как объяснил специалист, это происходит из-за того, что голосовые связки перестают смыкаться.

Звукоизвлечение человека происходит на выдохе, когда воздушная струя, проходя через сомкнутые голосовые складки, формирует звуковой сигнал. И когда складки не могут смыкаться, или одна из них находится в разомкнутом состоянии, возникает состояние афонии. Если смыкание происходит частично, развивается дисфония, — рассказал Зайцев.

Врач отметил, что перед волнительным моментом помочь не потерять голос могут небольшие глотки воды. Он посоветовал также обратиться к специалисту, если такие симптомы появляются регулярно.

Ранее отоларинголог Людмила Джапаридзе рассказала, что при проблемах со слухом ребенок может часто хлопать себя по ушам. Если дети часто переспрашивают что-то и не откликаются на свое имя, родителям следует задуматься.

здоровье
врачи
ЛОР
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Моральное табу на нацизм»: Пушков о Нюрнбергском трибунале
Россия выразила готовность помочь Ирану в решении вопроса ядерного досье
Психоаналитик поделилась способом обрести новогоднее настроение
Мишустин рассказал о миллионах СМС-сообщений с ложными кодами
HR-эксперт рассказала, кому обязаны выплатить тринадцатую зарплату
«Я его отвлеку»: стали известны последние слова убитого в Одинцово ученика
Жирков назвал двух лучших тренеров для московского «Спартака»
Диверсанты на границе, гадалки для ВСУ: новости СВО на вечер 17 декабря
Т-95: секретный российский танк, который обогнал свое время и испугал НАТО
Roblox разблокируют в России? Что сказали в Роскомнадзоре, что изменилось
Путин рассказал, что сделает Россия в случае отказа Украины от переговоров
В Сети появилось видео с признанием Чистякова в шпионаже и госизмене
В Крыму жестко ответили на слова Рубио о желании РФ «забрать всю Украину»
Раскрыто, какую ошибку во внутренней политике Франции совершил Макрон
Избивавшей шестилетнего сына матери назначили наказание
Пушков рассказал о перспективах отношений России и США после срока Трампа
Украинец-террорист получил «пожизненную прописку» в колонии
Психолог раскрыла причину усталости россиян в преддверии Нового года
Военэксперт раскрыл характеристики танка «Армата» от проекта Т-95
«Может потопить Зеленского»: о чем грозится рассказать олигарх Коломойский
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.