Родителям рассказали, как вовремя распознать проблемы со слухом у детей

При проблемах со слухом ребенок может часто хлопать себя по ушам, заявила «Газете.Ru» отоларинголог Людмила Джапаридзе. Если дети часто переспрашивают что-то и не откликаются на свое имя, родителям следует задуматься. Врач предупредила, что одна из самых частых причин снижения слуха — серная пробка.
В условиях сухого и жаркого воздуха сера становится плотной и перестает естественно выходить из слухового прохода. Со временем она может полностью перекрыть его, из-за чего слух снижается, — уточнила Джапаридзе.
Она предупредила, что отсутствие реакции у ребенка на шепот или звуки сбоку, а также просьбы сделать звук телевизора погромче — тоже тревожные признаки. Врач добавила, что к снижению слуха нередко приводит и экссудативный отит. При таких признаках важно не начинать лечение в домашних условиях, а обратиться к специалисту, заключила Джапаридзе.
Ранее хирург Александр Умнов заявил, что чистка ушей ватными палочками может привести к отиту и снижению слуха. Он отметил, что в норме организм справляется с ушной серой самостоятельно.