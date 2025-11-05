Родителям рассказали, как вовремя распознать проблемы со слухом у детей Лор Джапаридзе: при проблемах со слухом ребенок может часто хлопать себя по ушам

При проблемах со слухом ребенок может часто хлопать себя по ушам, заявила «Газете.Ru» отоларинголог Людмила Джапаридзе. Если дети часто переспрашивают что-то и не откликаются на свое имя, родителям следует задуматься. Врач предупредила, что одна из самых частых причин снижения слуха — серная пробка.

В условиях сухого и жаркого воздуха сера становится плотной и перестает естественно выходить из слухового прохода. Со временем она может полностью перекрыть его, из-за чего слух снижается, — уточнила Джапаридзе.

Она предупредила, что отсутствие реакции у ребенка на шепот или звуки сбоку, а также просьбы сделать звук телевизора погромче — тоже тревожные признаки. Врач добавила, что к снижению слуха нередко приводит и экссудативный отит. При таких признаках важно не начинать лечение в домашних условиях, а обратиться к специалисту, заключила Джапаридзе.

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что чистка ушей ватными палочками может привести к отиту и снижению слуха. Он отметил, что в норме организм справляется с ушной серой самостоятельно.