Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 11:52

Родителям рассказали, как вовремя распознать проблемы со слухом у детей

Лор Джапаридзе: при проблемах со слухом ребенок может часто хлопать себя по ушам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При проблемах со слухом ребенок может часто хлопать себя по ушам, заявила «Газете.Ru» отоларинголог Людмила Джапаридзе. Если дети часто переспрашивают что-то и не откликаются на свое имя, родителям следует задуматься. Врач предупредила, что одна из самых частых причин снижения слуха — серная пробка.

В условиях сухого и жаркого воздуха сера становится плотной и перестает естественно выходить из слухового прохода. Со временем она может полностью перекрыть его, из-за чего слух снижается, — уточнила Джапаридзе.

Она предупредила, что отсутствие реакции у ребенка на шепот или звуки сбоку, а также просьбы сделать звук телевизора погромче — тоже тревожные признаки. Врач добавила, что к снижению слуха нередко приводит и экссудативный отит. При таких признаках важно не начинать лечение в домашних условиях, а обратиться к специалисту, заключила Джапаридзе.

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что чистка ушей ватными палочками может привести к отиту и снижению слуха. Он отметил, что в норме организм справляется с ушной серой самостоятельно.

здоровье
врачи
дети
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инсценировавшего свою смерть опасного педофила поймали спустя 13 лет
В США сообщили о проблеме ВСУ с танками
Стало известно, кто унаследует загородный дом Юрия Николаева
Очевидец из России рассказал о последствиях тайфуна на Филиппинах
Mash сообщил о плохом финансовом состоянии экс-возлюбленной Тимати
В Петербурге ребенок пострадал из-за качелей на Морской набережной
Боксера парализовало при подготовке к Олимпиаде
Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке
Крупнейший итальянский холдинг пожертвовал ВСУ сотни миллионов долларов
Девушка скончалась от удара током в сауне
Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие
Лингвист назвал самые популярные слова россиян за последние годы
Названа причина, по которой принц Гарри недоволен Меган Маркл
Названы артисты, которые могут затмить SHAMAN и Гагарину
Эксперт объяснил неспособность НАТО повлиять на испытания «Буревестника»
Стало известно, что могло погубить семью Усольцевых в тайге
Депутат предложил упростить получение соцпомощи для малоимущих
Киносеанс обернулся поражением сетчатки для 32 человек
Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать
Магнитные бури сегодня, 5 ноября: что завтра, вспышки максимального класса
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.