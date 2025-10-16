Терапевт объяснил, почему дети так часто болеют простудой Терапевт Кондрахин: детская иммунная система формируется вплоть до 16–18 лет

Дети зачастую болеют простудой, поскольку их иммунная система только формируется, заявил «Вечерней Москве» терапевт Андрей Кондрахин. Он уточнил, что этот процесс длится вплоть до 16–18 лет. По мнению врача, частая простуда в этот период считается нормой, однако все зависит от того, как именно проходит болезнь и как долго восстанавливается ребенок.

Период активного роста сопровождается встречей организма с новыми возбудителями, которые провоцируют болезни. Именно так вырабатывается иммунная защита. У каждого ребенка индивидуальный темп развития иммунитета. Даже если у малыша каждый месяц простуда, это не является чем-то опасным, если он болеет без осложнений, — пояснил Кондрахин.

При этом, по его словам, родителей должно насторожить, если ребенок болеет чаще двух раз в месяц в течение всего года. Чрезмерно частые эпизоды заболеваемости и тяжелые осложнения после них могут указывать на сбои в работе иммунной системы.

Ранее педиатр Евгения Малыгина заявила, что в осенне-зимний период школьники особенно нуждаются в сбалансированном питании и качественном сне. Она посоветовала родителям добавить в рацион ребенка больше овощей и фруктов.