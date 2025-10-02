Родителям раскрыли, как укрепить иммунитет ребенка осенью

В осенне-зимний период школьники особенно нуждаются в сбалансированном питании и качественном сне, заявила РИАМО педиатр Евгения Малыгина. Она посоветовала родителям добавить в рацион ребенка больше овощей и фруктов.

Самая надежная основа для здорового иммунитета — это сбалансированное питание. Осенью и зимой особенно важно включать в рацион ребенка больше овощей и фруктов, богатых витаминами. В частности, квашеная капуста может стать отличным источником витамина С, — отметила Малыгина.

Она добавила, что уберечь ребенка от заболеваний поможет соблюдение простых правил личной гигиены. Умывание, а также тщательное мытье рук после улицы и перед едой существенно снизит риски заражений. Врач также добавила, что взрослым следить за тем, чтобы ребенок не страдал от перегрузок и достаточно отдыхал. Для укрепления организма детям нужны прогулки и активные игры.

Ранее отоларинголог Александр Шишкин заявил, что осенью дети чаще болеют острой респираторной вирусной инфекцией, которая может приводить к осложнениям, таким как отит и синусит. По его словам, высокий пик заболеваемости ОРВИ продолжается до конца декабря.