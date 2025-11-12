Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 14:53

Созданная ИИ песня возглавила чарты США

Сгенерированная ИИ песня Walk My Walk заняла первое место в чарте Billboard

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Композиция Walk My Walk виртуальной группы Breaking Rust заняла первое место в чарте Billboard в категории кантри-музыки, передает ABS-CBN. Это первая песня, созданная с помощью искусственного интеллекта, которая достигла такой высокой позиции в США.

Группа Breaking Rust не объявляла в социальных сетях, что их песня была создана с помощью нейросети. Однако специальные приложения, способные распознавать искусственный интеллект, подтвердили, что трек действительно был сгенерирован с использованием нейросетевых технологий.

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что нейросети не заменят настоящих артистов, но отберут работу у тех, кто не имеет уникального стиля. По его мнению, ИИ может создавать только средний, однообразный продукт, который он называет «музыкой для лифта». Шнуров подчеркнул, что искусственный интеллект не способен передать эмоциональную глубину человеческого творчества.

Ранее депутат областного совета Орловской области Руслан Перелыгин сгенерировал видео митинга против мэра Орла Юрия Парахина, что вызвало недовольство администрации города. По их мнению, метод депутата похож на фейки ЦИПСО, используемые для дестабилизации. Власти отметили, что Парахин открыт к критике, но заявления должны быть основаны на фактах.

искусственный интеллект
нейросети
музыка
чарты
песни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд продлил арест компаньону экс-судьи Момотова
«Ренессанс Капитал» получил добро на выкуп Ситибанка
Нутрициолог дала советы, как победить в борьбе со стрессом
Трамп попросил президента Израиля помиловать Нетаньяху
Женщина ослепла через несколько дней после свадьбы из-за редкой болезни
Стало известно, что будут значить для России правки США в резолюцию ООН
Названа «пища богов» для кишечника
В Госдуме объяснили всплеск преступлений против русских в Финляндии
В Кремле ответили на слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
Российский командир рассказал о наемнике, пытавшемся удержать лесополосу
В России назвали главную проблему развития отечественного виноделия
Итальянское политдвижение вступилось за «отмененного» Абдразакова
Подростки ради забавы сожгли целый грузовик
Работодателям объяснили, стоит ли принимать назад уволившегося сотрудника
«Герани» стерли с лица земли пункт управления бригады РЭБ ВСУ
Нутрициолог назвала причины неусвояемости витаминов
Путин рассказал, какое место Россия занимает по инвестициям в Казахстане
Умерла легенда свердловского здравоохранения
Спасатели нашли мужчину на матрасе в открытом море
Путин присвоил 33-му мотострелковому полку почетное звание «гвардейского»
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.