Созданная ИИ песня возглавила чарты США

Композиция Walk My Walk виртуальной группы Breaking Rust заняла первое место в чарте Billboard в категории кантри-музыки, передает ABS-CBN. Это первая песня, созданная с помощью искусственного интеллекта, которая достигла такой высокой позиции в США.

Группа Breaking Rust не объявляла в социальных сетях, что их песня была создана с помощью нейросети. Однако специальные приложения, способные распознавать искусственный интеллект, подтвердили, что трек действительно был сгенерирован с использованием нейросетевых технологий.

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что нейросети не заменят настоящих артистов, но отберут работу у тех, кто не имеет уникального стиля. По его мнению, ИИ может создавать только средний, однообразный продукт, который он называет «музыкой для лифта». Шнуров подчеркнул, что искусственный интеллект не способен передать эмоциональную глубину человеческого творчества.

Ранее депутат областного совета Орловской области Руслан Перелыгин сгенерировал видео митинга против мэра Орла Юрия Парахина, что вызвало недовольство администрации города. По их мнению, метод депутата похож на фейки ЦИПСО, используемые для дестабилизации. Власти отметили, что Парахин открыт к критике, но заявления должны быть основаны на фактах.