08 ноября 2025 в 16:47

Российский депутат сгенерировал с помощью ИИ видео митинга против мэра

Депутат областного совета Орловской области Руслан Перелыгин сгенерировал видео митинга против мэра Орла Юрия Парахина. Как заявили РИА Новости в пресс-службе администрации города, парламентарий выбрал сомнительный метод привлечения внимания, который больше похож на создание фейков Центра информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПСО).

До сих пор регион сталкивался с генерацией несуществующих событий и высказываний, но только со стороны ЦИПСО с целью дестабилизации обстановки. Печально, что российский депутат выбрал похожий путь, — подчеркнули в администрации.

Власти города добавили, что Парахин внимательно относится к критике, особенно со стороны народных избранников, однако любые политические заявления должны быть подкреплены фактами. В пресс-службе выразили уверенность, что надзорные органы ознакомятся с данным видео и «сделают выводы».

Ранее сообщалось, что в России может появиться специальный онлайн-сервис для выявления контента, созданного искусственным интеллектом. Система сможет анализировать различные файлы по запросу пользователей и определять их происхождение. В настоящее время проект обсуждается в Министерстве цифрового развития РФ.

