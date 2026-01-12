В школах Домодедово усилили пропускной контроль

В школах Домодедово ввели усиленные меры пропускного контроля, сообщили в городской администрации. В первый день работы при новом режиме в ряде учебных заведений образовались очереди.

В первый день работы обновленного режима в ряде школ возникли сложности: на входе образовались очереди, детям потребовалось больше времени для прохода. Мы видим эту ситуацию и понимаем обеспокоенность родителей и школьников, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в школе № 8 города Белово в Кемеровской области обрушился потолок. В одном из кабинетов рухнули межэтажные перекрытия. Местные жители утверждают, что здание 1962 года постройки давно признано аварийным. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело.

До этого потолок обрушился в школе Балея в Забайкальском крае. Губернатор региона Александр Осипов заявил, что детей вовремя вывели из кабинета, никто не пострадал. Он поручил обследовать все помещения школы, где произошло обрушение. Осипов отметил, что два года назад там был ремонт, гарантийный срок действует до 2026 года. Прокуратура Забайкалья начала проверку. В частности, будет дана оценка соблюдению законодательства при проведении ремонта в школе.