Потолок обрушился в забайкальской школе

Потолок обрушился в школе Балея в Забайкальском крае, заявил губернатор региона Александр Осипов в своем Telegram-канале. По его словам, детей вовремя вывели из кабинета, никто не пострадал.

На момент происшествия в кабинете было восемь детей. Учитель вовремя отреагировала и оперативно вывела школьников. Никто не пострадал, — говорится в сообщении.

Губернатор поручил обследовать все помещения школы, где произошло обрушение. Он отметил, что два года назад там был ремонт, гарантийный срок действует до 2026 года. В свою очередь, прокуратура Забайкалья начала проверку. В частности, будет дана оценка соблюдению законодательства при проведении ремонта в школе.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что потолок обрушился в одной из палат детской больницы Новосибирска. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого в Выборгском филиале ЛГУ им. А. С. Пушкина обрушился потолок. Инцидент произошел около 15:00: конструкция рухнула с третьего этажа на первый во время учебных занятий. Никто из студентов и преподавателей не пострадал.