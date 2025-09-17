В выборгском институте обрушился потолок В Выборгском филиале ЛГУ им. Пушкина во время занятий обрушился потолок

В Выборгском филиале ЛГУ им. А. С. Пушкина обрушился потолок, сообщает Telegram-канал 47news. Инцидент произошел около 15:00: конструкция рухнула с третьего этажа на первый во время учебных занятий. Никто из студентов и преподавателей не пострадал. Учебный процесс переведен в онлайн с 18 по 20 сентября.

Шли занятия. Я тоже была на паре, все было спокойно, и вдруг слышим очень большой грохот по лестницам. Этот грохот был похож на то, будто кто-то проезжает по лестницам на самокате. Если бы на лестнице находились люди и был бы час пик в институте, это была бы катастрофа, — рассказала студентка.

