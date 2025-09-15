Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 20:54

Мощный пожар вспыхнул в Новой Москве

В Новой Москве загорелась кровля неиспользуемого склада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новой Москве в районе Щербинка пожарные тушат кровлю неэксплуатируемого склада, сообщили представители МЧС России в Telegram-канале. На месте работают 30 пожарных и семь единиц техники. По предварительным данным, возгорание произошло в неиспользуемом складском помещении на улице Первого Мая. Площадь пожара уточняется.

В районе Щербинка горит кровля неэксплуатируемого склада. Площадь пожара уточняется. На месте работают 30 сотрудников и семь единиц техники, — говорится в сообщении.

Ранее в Пушкинском районе Санкт-Петербурга вспыхнул крупный пожар в Центре социальной реабилитации инвалидов. Загорелась кровля административного здания площадью 40 кв. м, происшествию присвоили повышенный номер сложности.

Кроме того, в Иркутске произошел крупный пожар в здании с торговыми павильонами. Площадь возгорания достигает 2,2 тыс. кв. м, пострадавших нет. Для тушения привлечены 40 спасателей и 12 единиц техники.

Также в поселке Гжель Подмосковья произошел сильный пожар на территории бывшего завода «Синь России». По данным источника, пожарные оперативно прибыли и потушили возгорание. В ролике с места событий видно, как над зданиями поднимаются густые черные клубы дыма.

