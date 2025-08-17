Мощный пожар охватил территорию бывшего завода гжели

Сильный пожар вспыхнул на территории бывшего завода «Синь России» в поселке Гжель Московской области, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, огнеборцы оперативно приехали на место ЧП и ликвидировали возгорание. На появившихся в Сети кадрах видно, как от построек поднимаются клубы густого черного дыма.

Ранее катер с людьми загорелся в бухте Миноносок в Хасанском округе Владивостока. Люди прыгали в воду, чтобы спастись от пожара. Отмечается, что очевидцы предлагали пассажирам судна помощь, но они от нее отказались. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого в подмосковном Щелково произошло возгорание в здании местной администрации на площади Ленина. Огонь охватил верхние этажи рано утром, на место оперативно прибыли пожарные расчеты. Жители близлежащих домов рассказали о густом черном дыме и сильном запахе гари.

Крупный пожар также случился на производственном предприятии в Ярославле. Площадь возгорания составила около 4,5 тысячи квадратный метров. Кровля здания обрушилась, при этом обошлось без жертв и пострадавших.