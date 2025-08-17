Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 11:49

В Приморье загорелся пассажирский катер с людьми

Катер с людьми загорелся в бухте Миноносок в Хасанском округе Владивостока, сообщает Telegram-канал «112». Люди прыгали в воду, чтобы спастись от пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На появившихся в Сети кадрах видно, как от судна валит густой дым. Рядом с катером в воде находятся несколько человек, вероятно бросившихся за борт. Отмечается, что очевидцы предлагали людям помощь, но они от нее отказались. Сведений от ГУ МЧС России по Приморскому краю пока не поступало.

Ранее на Волге загорелась яхта «Мечта», в результате пожара судно получило значительные повреждения. Инцидент произошел на территории Хвалынского района Саратовской области. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, спаслись шесть человек, никто не пострадал.

До этого в порту курорта Сен-Тропе на Лазурном берегу вспыхнула суперъяхта Sea Lady II. Для ликвидации пожара были привлечены пожарные и четыре пожарные машины. Судно было оборудовано пятью каютами с собственными ванными комнатами и вмещало до 10 пассажиров, обслуживаемых командой из восьми человек.

