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11 июля 2025 в 02:04

Роскошная суперъяхта загорелась на Лазурном берегу

AFP: суперъяхта загорелась в порту курорта Сен-Тропе на Лазурном берегу

Фото: Fabio Muzzi/EPA/TASS

В порту курорта Сен-Тропе на Лазурном берегу вспыхнула суперъяхта Sea Lady II, сообщило агентство AFP. Для ликвидации пожара были привлечены пожарные и четыре пожарные машины.

Sea Lady II — это 41-метровая суперъяхта под мальтийским флагом, построенная в 1986 году. Яхта оборудована пятью каютами с собственными ванными комнатами и может вместить до 10 пассажиров, обслуживаемых командой из восьми человек. Она сдается в аренду за €80 тысяч в неделю (около 7 млн рублей).

Ранее сообщалось, что все пассажиры яхты Sea Story, бесследно пропавшие после кораблекрушения в Красном море осенью прошлого года, погибли, сообщили представители руководства Египта. Известно, что на борту судна в общей сложности находился 31 турист и 13 членов команды.

Также у берегов Сицилии велась операция по подъему со дна затонувшей прошлым летом суперъяхты Bayesian британского мультимиллионера Майка Линча. По некоторым данным, в сейфах на борту были секретные документы. Подъем обойдется примерно в $30 млн (2,4 млрд рублей), которые финансирует страховщик Bayesian.

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