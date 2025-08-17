Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 00:07

Со сгоревшей на Волге яхты спаслись шесть человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С горящей яхты «Мечта» на Волге спаслись шесть человек, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Уточняется, что эвакуировались, никто не пострадал.

Возгорание, как выяснилось, началось утром 16 августа на территории Хвалынского района Саратовской области, в результате пожара судно получило значительные повреждения. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ подтвердило, что на Волге в Саратовской области зафиксирован пожар на судне. Ведомство начало доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на водном транспорте, повлекшее крупный ущерб).

До этого на Лазурном берегу во французском Сен-Тропе загорелась роскошная яхта Sea Lady II. По данным агентства AFP, для тушения привлекались пожарные расчеты с четырьмя спецмашинами. 41-метровая яхта под мальтийским флагом, построенная в 1986 году, предлагает пять комфортабельных кают с индивидуальными санузлами и рассчитана на прием 10 гостей при обслуживании восемью членами экипажа.

Волга
яхты
Саратовская область
эвакуация
