Со сгоревшей на Волге яхты спаслись шесть человек

С горящей яхты «Мечта» на Волге спаслись шесть человек, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Уточняется, что эвакуировались, никто не пострадал.

Возгорание, как выяснилось, началось утром 16 августа на территории Хвалынского района Саратовской области, в результате пожара судно получило значительные повреждения. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ подтвердило, что на Волге в Саратовской области зафиксирован пожар на судне. Ведомство начало доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на водном транспорте, повлекшее крупный ущерб).

