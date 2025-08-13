Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пожар охватил одно из ключевых зданий в подмосковном Щелково

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ночь на 13 августа в подмосковном Щелково произошло возгорание в здании местной администрации на площади Ленина. По данным Telegram-канала SHOT, огонь охватил верхние этажи около 03:30 утра, на место оперативно прибыли пожарные расчеты.

Жители близлежащих домов сообщали о густом черном дыме и сильном запахе гари. По их словам, пожар быстро удалось ликвидировать.

К 04:02 утра пожарным удалось локализовать возгорание на площади 140 квадратных метров. В тушении были задействованы 19 спасателей и 6 единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. Местные власти пока не комментируют возможный ущерб и последствия инцидента.

Ранее сообщалось, что в городе Аксае Ростовской области произошел пожар в жилом доме. В результате возгорания пострадали двое несовершеннолетних. Спасателям удалось эвакуировать 24 человека и спасти 16. Среди них семья с тремя детьми, самостоятельно покинувшая горящую квартиру. На место выехали 70 пожарных и 25 единиц техники, которые оперативно ликвидировали пламя.

