Пожар охватил одно из ключевых зданий в подмосковном Щелково SHOT: пожар охватил верхние этажи здания администрации в подмосковном Щелково

В ночь на 13 августа в подмосковном Щелково произошло возгорание в здании местной администрации на площади Ленина. По данным Telegram-канала SHOT, огонь охватил верхние этажи около 03:30 утра, на место оперативно прибыли пожарные расчеты.

Жители близлежащих домов сообщали о густом черном дыме и сильном запахе гари. По их словам, пожар быстро удалось ликвидировать.

Огонь охватил верхние этажи здания на площади Ленина примерно в 03:30, на место уже прибыли пожарные, — рассказали свидетели.

К 04:02 утра пожарным удалось локализовать возгорание на площади 140 квадратных метров. В тушении были задействованы 19 спасателей и 6 единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. Местные власти пока не комментируют возможный ущерб и последствия инцидента.

