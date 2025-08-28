В российском регионе бойцовый пес чуть не разорвал собаку

В российском регионе бойцовый пес чуть не разорвал собаку В Щелково разгуливавший без хозяина пес бойцовой породы напал на собаку

В Щелково на Центральной улице бродивший без хозяина пес бойцовой породы напал на мелкую собаку, сообщает 360.ru. Отмечается, что животное удалось отогнать только перцовым баллончиком.

Дети на площадке очень испугались. Потом они видели, как хозяйка пострадавшего животного несла его, возможно, в ветеринарную клинику. Собака вся была в крови, — сообщил очевидец.

Ранее питбуль напал на пенсионерку на лестничной площадке в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в жилом доме на улице Школьной. Женщина получила множество ран. После оказания медицинской помощи пострадавшую отправили лечиться домой.

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на жительницу поселка Зюкайка Пермского края. Пес был без намордника, хозяина рядом также не было. В результате пострадавшая после полученных травм была вынуждена обратиться за медицинской помощью, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.