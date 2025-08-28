День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 17:12

В российском регионе бойцовый пес чуть не разорвал собаку

В Щелково разгуливавший без хозяина пес бойцовой породы напал на собаку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Щелково на Центральной улице бродивший без хозяина пес бойцовой породы напал на мелкую собаку, сообщает 360.ru. Отмечается, что животное удалось отогнать только перцовым баллончиком.

Дети на площадке очень испугались. Потом они видели, как хозяйка пострадавшего животного несла его, возможно, в ветеринарную клинику. Собака вся была в крови, — сообщил очевидец.

Ранее питбуль напал на пенсионерку на лестничной площадке в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в жилом доме на улице Школьной. Женщина получила множество ран. После оказания медицинской помощи пострадавшую отправили лечиться домой.

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на жительницу поселка Зюкайка Пермского края. Пес был без намордника, хозяина рядом также не было. В результате пострадавшая после полученных травм была вынуждена обратиться за медицинской помощью, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

собаки
нападения
Россия
Щелково
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Затопление украинского «Симферополя» попало на видео
Россиянин сжег две машины и гараж бывшего коллеги
В Крыму вспыхнул лесной пожар на площади 70 гектаров
«Санду продала Молдавию»: наемники из Кишинева поедут на Украину
В Сети опубликовали кадры ДТП с элитным авто в центре Москвы
Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлен
Apple обнаружила критическую уязвимость во всех новых iPhone
В Международный день глухих пройдет «Добрый забег Совкомбанк»
Актер Пермяков рассказал, куда могли исчезнуть деньги «МММ»
Веночки, краш-гитарист, пьяная давка: зал ревел на концерте Кадышевой
Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Путиным после атак на Киев
Навечно в памяти: крупнейшие теракты в России и мире
«Не выдержали»: курянка рассказала о гибели людей, которых держали в Сумах
В Израиле раскрыли цель новой атаки на Йемен
Названо имя нового посла Италии в России
Стало известно, сколько платили Владимиру Пермякову за роль Лени Голубкова
В Госдуме отреагировали на идею Санду отправить наемников на Украину
Встретил на улице и позвал на медосмотр: педофил прикидывался врачом
«В задницу»: командир ВСУ осадил главу МИД Венгрии из-за запрета на въезд
Стало известно состояние получившего ранение оператора ВГТРК
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.