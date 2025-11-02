Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 12:51

Россиянин взыскал через суд компенсацию за укус корги

В Щелково мужчина взыскал с хозяина корги 30 тысяч рублей за укус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Щелково мужчину укусила собака породы корги, после чего пострадавший взыскал с ее хозяина 30 тысяч рублей компенсации, сообщает РИА Новости. Таким образом суд возместил ему ущерб за моральный вред.

Взыскать в пользу… в счет компенсации морального вреда 30 тысяч рублей, — говорится в материалах дела.

Как отмечается, сразу после укуса пострадавший обратился в травмпункт, где медики сделали ему прививки от столбняка и бешенства. После этого мужчина амбулаторно лечился на протяжении месяца, жалуясь на боль и зуд в ноге, повышении давления, сведение пальцев и кошмары.

Ранее стало известно, что на улице Металлургов в Екатеринбурге ребенок попал под машину, убегая от бродячей собаки. Мальчик был доставлен в больницу с переломами голеней. Бездомную собаку, ставшую причиной происшествия, усыпили. По словам местных жителей, бродячий пес и раньше неоднократно проявлял агрессию и нападал на людей.

До этого в Санкт-Петербурге собака укусила за лицо пятилетнюю девочку, которая с разрешения хозяйки гладила животное. Ребенку провели экстренную операцию и назначили уколы от бешенства. В настоящее время пострадавшая девочка проходит лечение, а мать намерена обратиться в полицию с заявлением.

суды
Подмосковье
Щелково
собаки
