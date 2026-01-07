Появились подробности подрыва гранаты в Подольске Подорвавший гранату в Подольске мог погибнуть

Житель подмосковного Подольска мог погибнуть при подрыве гранаты во дворе на Юбилейной улице, передает 360.ru. Очевидцы вызвали полицию, заметив у мужчины подозрительный предмет в руках. Правоохранители проверяют, были ли при нем другие боеприпасы.

Очевидец рассказал, что при мужчине, возможно, было две гранаты. На место ЧП сразу прибежали женщина с ребенком.

Силовики оцепили двор, где произошел взрыв. Они не выпускают и впускают жильцов во двор. По предварительным данным, подорвавший гранату пытался поговорить с женой. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в доме в свердловском городе Первоуральскае произошел взрыв газа, который привел к пожару в трех квартирах. По предварительным данным, пострадал один человек. Пожарные спасли двух, еще пятеро эвакуировались самостоятельно.

До этого в Благовещенске ребенок лишился нескольких пальцев из-за детонации петарды. Мальчик нашел «бомбочку», оставшуюся после праздничных фейерверков. Она взорвалась, когда школьник поднял ее. Пострадавшего госпитализировали и провели операцию.