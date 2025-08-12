Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Дети оказались в опасности при пожаре в многоэтажке под Ростовом-на-Дону

МЧС России: два ребенка пострадали при пожаре в многоэтажке под Ростовом-на-Дону

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Аксае произошел пожар в жилом доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. В результате возгорания пострадали двое несовершеннолетних.

Спасателям удалось эвакуировать 24 человека и спасти 16. Среди них семья с тремя детьми, самостоятельно покинувшая горящую квартиру.

Возгорание произошло на четвертом этаже многоэтажного дома, огонь быстро распространился на 60 квадратных метров. На место выехали 70 пожарных и 25 единиц техники, которые оперативно ликвидировали пламя.

Двум несовершеннолетним потребовалась помощь медиков, их госпитализировали, — сообщили спасатели.

В настоящее время пожар полностью потушен, угрозы для жильцов дома нет. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС.

Ранее сообщалось, что в центре Майкопа загорелись мансарда и крыша пятиэтажного дома на улице Депутатской. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.

До этого в Ярославле произошел крупный пожар на производственном предприятии. Площадь возгорания составила около 4,5 тысячи квадратных метров. После прибытия пожарных было установлено, что горит производственное здание и при этом происходит обрушение кровли.

