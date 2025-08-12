Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 20:18

Мансарда и крыша многоэтажки горят в центре Майкопа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Майкопа загорелись мансарда и крыша пятиэтажного дома на улице Депутатская, сообщили в ГУ МЧС России по Адыгее. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.

На место происшествия были направлены силы и средства Майкопского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии наблюдается открытое горение мансардного помещения и кровли, — сказано в сообщении.

Ранее в Ярославле произошел крупный пожар на производственном предприятии. Площадь возгорания составила около 4,5 тысячи квадратных метров. После прибытия пожарных было установлено, что горит производственное здание, и при этом происходит обрушение кровли.

В Александрове Владимирской области до этого неизвестные подожгли машину кандидата в Совет депутатов муниципального округа 48-летнего Виктора Плаха. Пострадали автомобиль и отделка гаража. Злоумышленник облил легковушку горючей жидкостью и поджег, после чего скрылся. По мнению анонимного источника, акцию могли организовать конкуренты Плаха на выборах в 10-м одномандатном округе.

