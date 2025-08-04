Неизвестный поджег авто кандидата в депутаты под Владимиром Во Владимирской области подожгли машину кандидата в депутаты Плаха

В Александрове Владимирской области неизвестные подожгли машину кандидата в Совет депутатов муниципального округа 48-летнего Виктора Плаха, сообщает «Зебра-ТВ». Инцидент произошел в ночь на 4 августа у гаража на улице Совхоз Правды.

Пожар возник в 01:46, его площадь достигла 29 квадратных метров. Пострадали автомобиль и отделка гаража. По данным телеканала, неизвестный облил автомобиль горючей жидкостью и поджег, после чего скрывается.

По мнению анонимного источника, акцию могли организовать конкуренты Плаха на выборах в 10-м одномандатном округе. Также известно, что политику уже поступали угрозы. Полиция проводит проверку и после выяснения всех обстоятельств примет процессуальное решение. Сам Плах в соцсетях инцидент пока не комментировал.

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