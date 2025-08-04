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04 августа 2025 в 15:20

Неизвестный поджег авто кандидата в депутаты под Владимиром

Во Владимирской области подожгли машину кандидата в депутаты Плаха

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Александрове Владимирской области неизвестные подожгли машину кандидата в Совет депутатов муниципального округа 48-летнего Виктора Плаха, сообщает «Зебра-ТВ». Инцидент произошел в ночь на 4 августа у гаража на улице Совхоз Правды.

Пожар возник в 01:46, его площадь достигла 29 квадратных метров. Пострадали автомобиль и отделка гаража. По данным телеканала, неизвестный облил автомобиль горючей жидкостью и поджег, после чего скрывается.

По мнению анонимного источника, акцию могли организовать конкуренты Плаха на выборах в 10-м одномандатном округе. Также известно, что политику уже поступали угрозы. Полиция проводит проверку и после выяснения всех обстоятельств примет процессуальное решение. Сам Плах в соцсетях инцидент пока не комментировал.

Ранее подростка арестовали по подозрению в покушении на теракт на железной дороге в Октябрьском районе Красноярска. 17-летний юноша пытался поджечь два релейных шкафа за вознаграждение $700 (57,2 тысячи рублей).

До этого 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор злоумышленникам, которые готовили теракт на День Победы. Осужденные получили сроки от 4 до 19 лет. Россиянина 2003 года рождения Антона Хрипко задержали при попытке поджога автомобилей подразделения Минобороны РФ.

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