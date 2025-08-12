Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 03:16

Огонь охватил промышленное предприятие в Ярославле

МЧС: в Ярославле загорелось промышленное предприятие на площади в 4,5 квадратов

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Ярославле произошел крупный пожар на производственном предприятии. Площадь возгорания составляет около 4,5 тысячи кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России. По данным спасателей, пострадавших пока не зафиксировано. Инцидент произошел по адресу: улица Полушкина Роща, 16.

После прибытия пожарных было установлено, что горит производственное здание, и при этом происходит обрушение кровли. На месте работают около 70 человек личного состава и 23 единицы техники.

В МЧС отметили, что ситуация находится под контролем. Сейчас продолжаются работы по тушению пожара и предотвращению дальнейшего распространения огня.

Ранее в Ленинградской области произошел масштабный пожар, уничтоживший гараж с коллекцией премиальных автомобилей. Инцидент случился в поселке Ильичево Выборгского района, где полностью сгорело сооружение площадью 80 кв. м.

До этого В Александрове Владимирской области неизвестные подожгли машину кандидата в Совет депутатов муниципального округа 48-летнего Виктора Плаха. Инцидент произошел в ночь на 4 августа у гаража на улице Совхоз Правды.

