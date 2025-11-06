В России может появиться особый сервис проверки контента Минцифры обсуждает возможность создания сервиса для проверки контента на ИИ

Разработка специального онлайн-сервиса для выявления контента, созданного искусственным интеллектом, в настоящее время обсуждается в Министерстве цифрового развития, заявил заместитель главы ведомства Александр Шойтов в ходе своего выступления на международном форуме «ИТ-Диалог 2025». Он пояснил, что система сможет анализировать различные файлы по запросу граждан и определять их происхождение, передает РИА Новости.

Гражданин может свой файл отправить, какой хочет, откуда-то взял, и запросить: «А этот файл настоящий или сгенерированный?» Вот такой сервис мы сейчас обсуждаем, — сказал Шойтов.

По его словам, технология будет функционировать по аналогии с антивирусным сервисом «Мультисканер», предоставляя пользователям информацию о том, был ли файл сгенерирован ИИ. Шойтов отметил, что проблема распространения контента, созданного компьютером, особенно актуальна в контексте борьбы с мошенническими схемами и дипфейками. Он подчеркнул, что, в отличие от СМИ, где возможна предварительная модерация, в случае телефонных звонков требуются совершенно иные подходы к выявлению фальсификаций.

