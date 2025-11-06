Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 16:33

В России может появиться особый сервис проверки контента

Минцифры обсуждает возможность создания сервиса для проверки контента на ИИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разработка специального онлайн-сервиса для выявления контента, созданного искусственным интеллектом, в настоящее время обсуждается в Министерстве цифрового развития, заявил заместитель главы ведомства Александр Шойтов в ходе своего выступления на международном форуме «ИТ-Диалог 2025». Он пояснил, что система сможет анализировать различные файлы по запросу граждан и определять их происхождение, передает РИА Новости.

Гражданин может свой файл отправить, какой хочет, откуда-то взял, и запросить: «А этот файл настоящий или сгенерированный?» Вот такой сервис мы сейчас обсуждаем, — сказал Шойтов.

По его словам, технология будет функционировать по аналогии с антивирусным сервисом «Мультисканер», предоставляя пользователям информацию о том, был ли файл сгенерирован ИИ. Шойтов отметил, что проблема распространения контента, созданного компьютером, особенно актуальна в контексте борьбы с мошенническими схемами и дипфейками. Он подчеркнул, что, в отличие от СМИ, где возможна предварительная модерация, в случае телефонных звонков требуются совершенно иные подходы к выявлению фальсификаций.

Ранее стало известно, что в салонах связи объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota внедрили умного AI-помощника. Автоматизированная система под названием «Суфлер» позволяет значительно ускорить обслуживание клиентов.

Россия
Минцифры
сервисы
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Хочу остаться мертвым»: умерший на шесть минут фермер вернулся с посланием
Психолог объяснила, что на самом деле стоит за материальными ссорами
Пелоси покинула Конгресс США
Появились подробности, как труп в ковре оказался около подъезда
В нашумевших куклах обнаружили опасный химикат
В санатории развернулась страшная трагедия со смертью двухлетней девочки
В ОП России объяснили, зачем Зеленский наградил бойцов ВСУ с шевронами СС
Шеремет назвал позорным заявление Рютте о долгом конфликте с Россией
Путин дал совет юным фигуристам
Участникам массовой драки в Москве предъявили обвинения
Западу объяснили, как Россия ответит на акт ядерного терроризма на ЗАЭС
Российские школьники подсели на наркотик из Азии? О чем речь, опасные орехи
Невменяемый парень с друзьями изнасиловал школьницу и отправился на лечение
Шарлотка по-советски: рецепт воздушного яблочного пирога
Адвокат объяснил, что грозит кинотеатру Хакасии после ожогов глаз зрителей
Экс-глава регионального Минздрава добилась УДО
Какие новые фильмы смотреть на неделе 6–12 ноября в кино и на платформах
Появились кадры с Путиным на тренировке по фигурному катанию
ВСУ «фарцуют» и огребают под Красноармейском: новости СВО на вечер 6 ноября
Останина предложила учредить звание «отец-герой» для многодетных мужчин
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.