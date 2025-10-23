Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 16:03

ИИ-ассистент ускорит обслуживание в салонах «МегаФона»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В салонах связи объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota внедрили умного AI-помощника. Автоматизированная система под названием «Суфлер» позволяет значительно ускорить обслуживание клиентов. Основой данного решения стала нейросеть, интегрированная с корпоративными базами данных, которая предоставляет консультантам мгновенные подсказки для ответов на вопросы потребителей.

«Суфлер» создавался на базе генеративной нейросети, которая размещена во внутреннем периметре компании. Информация в этой базе обновляется ежедневно и доступна исключительно сотрудникам. ИИ помогает консультантам быстро отвечать на вопросы о продуктах, процессах продаж и обслуживания.

Виртуальный помощник в виде чат-бота разработан для более чем 5,5 тыс. специалистов салонов связи «МегаФона» и Yota. В первую очередь ассистент ориентирован на менеджеров со стажем работы до шести месяцев. Ранее на поиск информации требовалось до двух минут, с «Суфлером» время сократилось до нескольких секунд. Как уточнили в компании, цифровой помощник упрощает адаптацию новых сотрудников и помогает им быстрее включаться в рабочий процесс, а опытным консультантам — успешнее справляться с задачами и повышать качество рабочего сервиса.

Более половины нашей розничной команды — это молодые специалисты 18–24 лет. Для них технологии и ИИ-инструменты — привычная среда. Поэтому мы не просто внедряем инновации, а говорим с ними на одном языке, делая рабочие процессы эффективнее и комфортнее, — рассказала директор дирекции по клиентскому опыту и качеству в дистрибуции Ирина Балутина. — Результат не заставил себя ждать: с момента запуска в «Суфлер» поступило уже свыше 10 тысяч запросов, 60% из них отправлены сотрудниками со стажем работы до одного года.

Система ежедневно обновляется и развивается, в ближайшее время она получит дополнительные функции. Также планируется ее интеграция с данными абонентов, что сделает сервис более персонализированным.

Кроме того, этим летом МегаФон внедрил в своих салонах связи цифрового ассистента «Ежедневный герой», который помогает менеджерам по продажам подводить итоги рабочего дня, выделяет сильные и слабые стороны сотрудника и формирует персональные задачи на день.

мегафон
продажи
Россия
нейросети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскошь 90-х, личный лес, охрана: что известно о «резиденции Жириновского»
Врач рассказал, какие тонизирующие напитки могут вызвать зависимость
Гимнастка Мельникова во второй раз стала абсолютной чемпионкой мира
Российская спортсменка сдала «тест на женщину»
В России высказались о запрете детям до 16 лет использовать соцсети
Криминалист допустил, что семью Усольцевых могли принести в жертву
Два российских региона попали под удар украинских беспилотников
«Сделать больно детям»: политолог о самом неординарном пакете санкций ЕС
«Вы знаете всю меру горя»: Медведев высказался о поддержке семей бойцов СВО
Прокурор запросил для известного бизнес-коуча срок, как за убийство
Взрыв в Луганске признали терактом
Адвокат Трунов рассказал, могло ли Усольцевых засосать в болото
Лейбл Koala Music начал сотрудничество с Гнесинкой и ВШЭ
Десятки тысяч человек провели митинг в Будапеште
ИИ на стройке: от проектирования до эксплуатации
Кто имеет право на льготы на парковках Уфы: инструкция для автомобилистов
Адвокат Карабанов объяснил, как Усольцевы могли сбежать за рубеж
«Надо резать правду матку»: Медведев призвал не давать спуску врагам России
Российский бизнесмен лишился недвижимости почти на 4 млрд рублей
На Украине раскрыли причину остановки закачки газа в подземные хранилища
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.