ИИ взрослеет вместе с пользователями

Нейросети постепенно перестают быть только «игрушкой молодежи» и активно входят в повседневную жизнь все большего количества россиян. Примечательно, что интерес к искусственному интеллекту сильно вырос среди людей старше 55 лет. Согласно исследованию «МегаФона», основанному на обезличенных данных, за девять месяцев 2025 года число таких пользователей увеличилось в четыре раза по сравнению с этим же периодом 2024 года.

Специалисты оператора проанализировали интернет-трафик на популярные нейросети, которые доступны аудитории как через браузер, так и через мобильные приложения. Общее число пользователей, применяющих ИИ в бытовых целях или работе, с января по сентябрь этого года выросло на 110% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Крайне активно старшее поколение (55+) осваивает нейросети в регионах России. Так, в Амурской области число пользователей этой категории выросло в 11 раз, в Оренбургской — в 15 раз, а в Рязанской области и Карачаево-Черкесии — в 9 раз.

Второй по темпу роста группой являются молодые люди от 14 до 24 лет — их в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Россияне стали больше расходовать мобильный интернет на действия с нейросетями: трафик на ИИ-сервисы вырос в 15 раз относительно девяти месяцев 2024 года. Особенно активно пользователи интересовались искусственным интеллектом в летний сезон — более 80% всего объема трафика на эти площадки пришлось на июнь — август.

Основную часть аудитории ИИ (67%) по-прежнему составляют граждане от 25 до 44 лет, при этом большинство из них — это мужчины (примерно 70%).

Наиболее популярным инструментом остается ChatGPT. Второе место занимает GigaChat, а замыкает тройку лидеров Qwen. Также очень заметно вырос интерес к нейроредакторам для создания видео — трафик на них увеличился почти в восемь раз. В то же время россияне стали реже использовать ИИ для генерации музыки: трафик на подобные ресурсы упал на 87%.

Больше всего пользователей ИИ все еще сосредоточено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При этом самые высокие темпы роста интереса к нейросетям зафиксированы в Дагестане, Чечне, Южной Осетии, Ненецком автономном округе, Магаданской области и Калмыкии.

