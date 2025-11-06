Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 15:30

ИИ взрослеет вместе с пользователями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нейросети постепенно перестают быть только «игрушкой молодежи» и активно входят в повседневную жизнь все большего количества россиян. Примечательно, что интерес к искусственному интеллекту сильно вырос среди людей старше 55 лет. Согласно исследованию «МегаФона», основанному на обезличенных данных, за девять месяцев 2025 года число таких пользователей увеличилось в четыре раза по сравнению с этим же периодом 2024 года.

Специалисты оператора проанализировали интернет-трафик на популярные нейросети, которые доступны аудитории как через браузер, так и через мобильные приложения. Общее число пользователей, применяющих ИИ в бытовых целях или работе, с января по сентябрь этого года выросло на 110% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Крайне активно старшее поколение (55+) осваивает нейросети в регионах России. Так, в Амурской области число пользователей этой категории выросло в 11 раз, в Оренбургской — в 15 раз, а в Рязанской области и Карачаево-Черкесии — в 9 раз.

Второй по темпу роста группой являются молодые люди от 14 до 24 лет — их в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Россияне стали больше расходовать мобильный интернет на действия с нейросетями: трафик на ИИ-сервисы вырос в 15 раз относительно девяти месяцев 2024 года. Особенно активно пользователи интересовались искусственным интеллектом в летний сезон — более 80% всего объема трафика на эти площадки пришлось на июнь — август.

Основную часть аудитории ИИ (67%) по-прежнему составляют граждане от 25 до 44 лет, при этом большинство из них — это мужчины (примерно 70%).

Наиболее популярным инструментом остается ChatGPT. Второе место занимает GigaChat, а замыкает тройку лидеров Qwen. Также очень заметно вырос интерес к нейроредакторам для создания видео — трафик на них увеличился почти в восемь раз. В то же время россияне стали реже использовать ИИ для генерации музыки: трафик на подобные ресурсы упал на 87%.

Больше всего пользователей ИИ все еще сосредоточено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При этом самые высокие темпы роста интереса к нейросетям зафиксированы в Дагестане, Чечне, Южной Осетии, Ненецком автономном округе, Магаданской области и Калмыкии.

Ранее стало известно, что в салонах связи объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota внедрили умного AI-помощника. Автоматизированная система под названием «Суфлер» позволяет значительно ускорить обслуживание клиентов.

нейросети
Россия
мегафон
интернет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, что на самом деле стоит за материальными ссорами
Пелоси покинула Конгресс США
Появились подробности, как труп в ковре оказался около подъезда
В нашумевших куклах обнаружили опасный химикат
В санатории развернулась страшная трагедия со смертью двухлетней девочки
В ОП России объяснили, зачем Зеленский наградил бойцов ВСУ с шевронами СС
Шеремет назвал позорным заявление Рютте о долгом конфликте с Россией
Путин дал совет юным фигуристам
Участникам массовой драки в Москве предъявили обвинения
Западу объяснили, как Россия ответит на акт ядерного терроризма на ЗАЭС
Российские школьники подсели на наркотик из Азии? О чем речь, опасные орехи
Невменяемый парень с друзьями изнасиловал школьницу и отправился на лечение
Шарлотка по-советски: рецепт воздушного яблочного пирога
Адвокат объяснил, что грозит кинотеатру Хакасии после ожогов глаз зрителей
Экс-глава регионального Минздрава добилась УДО
Какие новые фильмы смотреть на неделе 6–12 ноября в кино и на платформах
Появились кадры с Путиным на тренировке по фигурному катанию
ВСУ «фарцуют» и огребают под Красноармейском: новости СВО на вечер 6 ноября
Останина предложила учредить звание «отец-герой» для многодетных мужчин
Психоаналитик назвала наиболее частые причины женских измен
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.