День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 17:17

МегаФон подтвердил лидерство на рынке частных LTE‑сетей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Оператор занял первое место в ежегодном отраслевом аналитическом исследовании ComNews «Корпоративные сети Private LTE/5G в РФ и Казахстане». Ранее МегаФон признали рекордсменом по числу коммерческих запусков таких проектов в 2025 году, согласно обзору агентства «ИАА Рустеле.Ком».

ComNews ежегодно обновляет карту корпоративных сетей, выступая надежным источником отраслевой аналитики. Это позволяет отслеживать тренды, изменение объемов портфелей участников рынка и технологическую зрелость решений.

В этом году МегаФон лидирует на рынке — в его портфеле 46 реализованных проектов, что составляет свыше 45% всех коммерческих сетей в РФ. При этом семь pLTE были построены оператором в 2025 году, что тоже стало рекордом и составило 50% общего числа запусков в стране за этот период (по данным «ИАА Рустеле.Ком»).

Значительный рост рынка частных LTE‑решений — ответ на рост потребности бизнеса в надежной связи в промышленной среде. Предприятиям важна гарантированная пропускная способность для передачи данных с датчиков, видеопотоков и управляющих сигналов. Не менее значима возможность изолировать сеть от публичного интернета для защиты критических данных и процессов. Также растет спрос на интеграцию с IIoT‑решениями.

Частные сети становятся критически важным элементом цифровой инфраструктуры предприятий. Наш портфель из почти 50 построенных pLTE — не просто цифра, а подтверждение доверия крупнейших игроков рынка. Многие из этих проектов имеют длительный цикл принятия решений: требуется проработка технических аспектов, интеграция с существующими системами, согласование требований безопасности. Именно поэтому лидерство по количеству реализованных коммерческих проектов в этом году особенно ценно — оно показывает, что накопленная экспертиза и системный подход позволяют успешно преодолевать сложности и выводить инфраструктуру на стадию реальной эксплуатации, — отметил директор департамента по реализации проектов корпоративного бизнеса МегаФона Семен Захаров.

Еще одним преимуществом pLTE от МегаФона является первенство в сфере киберзащиты. Оператор разработал, протестировал и аттестовал интегрированный комплекс защиты, внедренный в построенные сети на критически важных объектах энергетики. Решение соответствует требованиям ФЗ‑187 для класса КИИ‑1, что исключает необходимость дополнительной аттестации.

Ранее стало известно, что в салонах связи объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota внедрили умного AI-помощника. Автоматизированная система под названием «Суфлер» позволяет значительно ускорить обслуживание клиентов.

мегафон
Россия
проекты
сети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Греф предупредил о «катаклизме» при ужесточении льготной ипотеки
Военного прокурора внесли в базу «Миротворца»
Криминалист назвал вероятную версию попадания иголки в шоколадку «Марс»
Евросоюз раскрыл правду о подготовке ВСУ на Украине
Каллас назвала первый шаг на пути к завершению украинского конфликта
Аглая Тарасова одной фразой объяснила суду появление наркотиков в чемодане
Педиатр посоветовала, что есть во время грудного вскармливания
«Обнаружили в апреле»: названа точная причина смерти актера Шиловского
Появилось видео, как Путин попробовал сыграть на комузе
«Большая семерка» нашла деньги для Киева за счет доходов от активов России
В Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей
С саратовца взыщут 3 млн рублей, выплаченных за не вернувшегося с СВО сына
Психолог рассказала, как преждевременные елки крадут новогоднее настроение
Трампа уличили в стремлении мирно урегулировать конфликт на Украине
Эндокринолог перечислила главные причины набора веса
Францию уличили в нарушении свободы
Тарасовой огласили возможный приговор по делу о наркотиках. Фото из суда
Зоолог назвал неожиданную версию пропажи семьи Усольцевых
Как приготовить треску, чтобы она таяла во рту? Секрет в соусе
«Жив в воспоминаниях»: продюсер о спорах за последний альбом Паши Техника
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.