МегаФон подтвердил лидерство на рынке частных LTE‑сетей

Оператор занял первое место в ежегодном отраслевом аналитическом исследовании ComNews «Корпоративные сети Private LTE/5G в РФ и Казахстане». Ранее МегаФон признали рекордсменом по числу коммерческих запусков таких проектов в 2025 году, согласно обзору агентства «ИАА Рустеле.Ком».

ComNews ежегодно обновляет карту корпоративных сетей, выступая надежным источником отраслевой аналитики. Это позволяет отслеживать тренды, изменение объемов портфелей участников рынка и технологическую зрелость решений.

В этом году МегаФон лидирует на рынке — в его портфеле 46 реализованных проектов, что составляет свыше 45% всех коммерческих сетей в РФ. При этом семь pLTE были построены оператором в 2025 году, что тоже стало рекордом и составило 50% общего числа запусков в стране за этот период (по данным «ИАА Рустеле.Ком»).

Значительный рост рынка частных LTE‑решений — ответ на рост потребности бизнеса в надежной связи в промышленной среде. Предприятиям важна гарантированная пропускная способность для передачи данных с датчиков, видеопотоков и управляющих сигналов. Не менее значима возможность изолировать сеть от публичного интернета для защиты критических данных и процессов. Также растет спрос на интеграцию с IIoT‑решениями.

Частные сети становятся критически важным элементом цифровой инфраструктуры предприятий. Наш портфель из почти 50 построенных pLTE — не просто цифра, а подтверждение доверия крупнейших игроков рынка. Многие из этих проектов имеют длительный цикл принятия решений: требуется проработка технических аспектов, интеграция с существующими системами, согласование требований безопасности. Именно поэтому лидерство по количеству реализованных коммерческих проектов в этом году особенно ценно — оно показывает, что накопленная экспертиза и системный подход позволяют успешно преодолевать сложности и выводить инфраструктуру на стадию реальной эксплуатации, — отметил директор департамента по реализации проектов корпоративного бизнеса МегаФона Семен Захаров.

Еще одним преимуществом pLTE от МегаФона является первенство в сфере киберзащиты. Оператор разработал, протестировал и аттестовал интегрированный комплекс защиты, внедренный в построенные сети на критически важных объектах энергетики. Решение соответствует требованиям ФЗ‑187 для класса КИИ‑1, что исключает необходимость дополнительной аттестации.

Ранее стало известно, что в салонах связи объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota внедрили умного AI-помощника. Автоматизированная система под названием «Суфлер» позволяет значительно ускорить обслуживание клиентов.