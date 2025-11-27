День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 13:13

Сервис «VK Музыка» подвел итоги года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
«VK Музыка» подвела итоги года и наградила артистов в 17 различных номинациях. Итоги сформированы на основе данных о прослушиваниях и действиях пользователей с 26 ноября 2024 по 26 ноября 2025 года. В номинации «Солд-аут года» победил рэпер Баста, который дважды собрал стадион «Лужники».

Держу в руках награду от VK Музыки и хочу поблагодарить всех моих слушателей, которые сделали это событие возможным! Награда вручена мне за два концерта подряд в «Лужниках», на которых собрались 145 тыс. человек, — заявил рэпер.

Звание «Артист года» получил рэпер MACAN, собрав более 800 млн прослушиваний, а его альбом BRATLAND был признан «Альбомом года». «Группой года» стал коллектив Miyagi & Эндшпиль с отметкой в 590 млн стримов, а «Артисткой года» признана ANNA ASTI, набравшая более 280 млн прослушиваний. «Прорывом года» стал исполнитель Ваня Дмитриенко, которому за год удалось выпустить пять чартовых хитов.

Ранее «Фандом Фест» от социальной сети «ВКонтакте», прошедший в Москве на площадке Main Stage 22 и 23 ноября, посетили 15 тыс. человек. Посетители смогли пообщаться с авторами многих проектов.

