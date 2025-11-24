«Фандом Фест» от «ВКонтакте» посетили 15 тыс. человек

«Фандом Фест» от социальной сети «ВКонтакте», прошедший в Москве на площадке Main Stage 22 и 23 ноября, посетили 15 тыс. человек, сообщили организаторы. Посетители смогли пообщаться с авторами многих проектов.

В рамках фестиваля выступили музыкальные коллективы EVERGLOW, DKB, The Last Live, Nomads, WEIYI и КАЙ, эксклюзивно показали отрывки из фильмов «Буратино» и «Возвращение в Сайлент Хилл», а Saikono анонсировал дату выхода финального эпизода хоррор-игры «Зайчик». Также авторы «Вампиров средней полосы» рассказали о развязке третьего сезона и показали трейлер финала.

На фестивале прошли конкурс косплея и K-pop Cover Dance Champ, победители которых разделили призовой фонд в 1,1 млн рублей. Отдельно организаторы отметили, что создали среду для людей с особенностями здоровья — построили подиум и пандусы, а треки на китайском и корейском языках перевели на русский жестовый язык.

Генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская ранее заявила о растущем интересе пользователей к детскому и семейному контенту. Об этой тенденции она рассказала в рамках нового этапа Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» от VK.