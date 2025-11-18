Раскрыты мрачные предсказания Нострадамуса на конец 2026 года Mirror: Нострадамус предсказал к концу 2025 года эпидемию и войну

По предсказаниям знаменитого французского провидца Нострадамуса, уже в ближайшем будущем мир столкнется с серьезными угрозами, пишет британское издание Mirror. К концу 2025 года астролог предвидел масштабную эпидемию и начало глобального военного конфликта.

Согласно его пророчествам, в последнем квартале 2025 года могут произойти события, ставящие под вопрос само существование человечества. Новый военный конфликт приведет к перераспределению сил на мировой арене, в результате чего Запад уступит лидерство другим державам.

При этом Нострадамус предсказал и завершение одного затяжного противостояния, которое эксперты связывают с войной в Украине. Однако окончание этого конфликта может совпасть по времени с новой пандемией и началом боевых действий на территории Британии.

Кроме того, провидец предупредил и об угрозе из космоса. Он упомянул об «огненном шаре», который может прийти из глубин космоса, представляя угрозу для всего живого на планете.

Ранее британские журналисты сообщали, что в катренах Нострадамуса говорится о становлении России центром развития промышленности и медицинской науки. В это же время в Европе может начаться крупный военный конфликт. Похожее пророчество они нашли в наследии болгарской ясновидящей Ванги, которая тоже предвидела войну в Европе, способную «привести к опустошению всего континента» и распаду Евросоюза.