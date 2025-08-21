Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 17:43

Самые известные ясновидящие и их пугающие предсказания

Самые известные ясновидящие и их пугающие предсказания Самые известные ясновидящие и их пугающие предсказания Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На протяжении веков человечество с волнением и страхом всматривается в туманную завесу будущего. Ясновидящие, провидцы, известные предсказатели обещают знание грядущего. Их пророчества, зачастую туманные и загадочные, будоражат умы, особенно когда кажется, что они сбываются. Кто же эти люди? И какие из их видений нашли отражение в нашей реальности? Мы обратимся к трем титанам этого таинственного мира: Ванге, Нострадамусу и Вольфу Мессингу, а также коснемся других самых известных предсказателей будущего.

Ванга: какие ее пророчества сбылись?

Слепая болгарская ясновидящая Вангелия Пандева Гуштерова, известная миру как Ванга, остается одной из самых известных ясновидящих XX века. Ее скромная комната в Петриче стала местом паломничества для тысяч людей, искавших ответы на самые сокровенные вопросы. Предсказания Ванги охватывали личные судьбы, глобальные катастрофы и отдаленное будущее. Многие ее высказывания, записанные соратниками и посетителями, после свершения событий интерпретировались как точные пророчества. Например:

Одно из самых часто упоминаемых «сбывшихся» предсказаний — гибель атомной подводной лодки «Курск» в 2000 году. Считается, что Ванга говорила о том, что «Курск окажется под водой» и весь мир будет его оплакивать. Хотя точность формулировок и время предсказания иногда оспариваются, это событие прочно связано с ее именем.

Ванга: какие ее пророчества сбылись? Ванга: какие ее пророчества сбылись? Фото: Gulnara Samoilova/ZUMAPRESS/Global Look Press

Еще один мрачный пример — атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября. Последователи Ванги указывают на ее слова о том, что «братья американские падут, заклеванные железными птицами», что трактуется как предвидение падающих самолетов. Опять же, туманность исходной фразы допускает разные толкования.

Распад СССР: предсказание о том, что «красный гигант падет» или «красная империя исчезнет», часто связывают с распадом Советского Союза в 1991 году. Эта масштабная геополитическая катастрофа, безусловно, вписывается в образность ее слов.

Технологии и климат: Ванга говорила о временах, когда «все будет окутано паутиной» (интернет?), о таянии льдов и изменении климата, о новых болезнях и поиске внеземной жизни. Эти общие контуры действительно находят отклик в современных реалиях, хотя и лишены конкретных деталей.

Критики справедливо отмечают, что многие пророчества Ванги были крайне расплывчаты, записаны постфактум или интерпретированы задним числом под произошедшие события. Однако сила ее личности и огромное количество свидетельств о точных личных предсказаниях обеспечили ей место в пантеоне самых известных предсказателей будущего.

Нострадамус: расшифровка ключевых предсказаний

Мишель де Нотрдам, или Нострадамус, французский астролог и аптекарь XVI века, — пожалуй, самая загадочная и противоречивая фигура среди известных предсказателей. Его главный труд, «Пророчества» («Центурии»), написанный в форме рифмованных катренов, полон туманных образов, астрологических символов и анаграмм. Это сделало его тексты идеальной почвой для бесчисленных расшифровок на протяжении столетий.

Приход Гитлера (Гистер): один из самых известных катренов (центурия 2, катрен 24) упоминает Hister. Многие исследователи видят в этом анаграмму «Гитлер» (Hitler) и трактуют строки о бедах от этого имени как пророчество о нацизме и Второй мировой войне. Сходство действительно поразительно.

Атомные бомбардировки: катрены, описывающие «огонь, скрытый в шаре» (центурия 6, катрен 97) или падение «двух городов» от «длинного искривленного пламени» с неба (центурия 2, катрен 6), часто связывают с ядерными взрывами в Хиросиме и Нагасаки.

Нострадамус: расшифровка ключевых предсказаний Нострадамус: расшифровка ключевых предсказаний Фото: Imago-Images/Global Look Press

Убийство Кеннеди: катрен (центурия 1, катрен 26) о «старце великом, пораженном в главу железом» в «доме, похожем на клетку», где «младший брат увлечет за собой», трактуется как указание на убийство президента Джона Кеннеди в Далласе (Техас — «младший брат» по отношению к другим штатам?) Ли Б. Харви Освальдом.

11 сентября и Всемирная паутина: современные интерпретаторы находят намеки на теракты 2001 года («огненные птицы» вблизи «Нового Города») и даже на интернет («небесный огонь» и «голоса, слышимые по всему миру без проводов») в его текстах.

Главная проблема с Нострадамусом — невероятная гибкость его катренов. Их образность настолько универсальна и лишена точных дат (за редким исключением), что под них можно подогнать практически любое крупное бедствие или значимую фигуру в истории, после того как событие произошло. Это делает его пророчества вечным объектом спекуляций и споров, но не отменяет их культурного и исторического значения как феномена.

Вольф Мессинг: феномен из СССР

Переходя к известным отечественным предсказателям, невозможно обойти фигуру Вольфа Мессинга. Этот польско-советский артист эстрады, прославившийся как гипнотизер и мастер психологических опытов, обладал, по его собственным утверждениям и многочисленным свидетельствам, даром ясновидения и предчувствия. Его имя неразрывно связано с эпохой Сталина, что породило множество легенд, в том числе о его роли как ясновидящего при Сталине.

Начало и конец войны: одно из самых известных предсказаний Мессинга касалось даты начала Великой Отечественной войны. По его воспоминаниям, в 1940 году он передал через знакомых записку Иосифу Сталину с точной датой — 22 июня 1941 года. Также он утверждал, что предсказал Сталину и точную дату окончания войны — 8 мая 1945 года (для СССР — 9 мая). Документальных подтверждений этим встречам нет, но легенда живет.

Смерть Сталина: существует история о том, что Мессинг предсказал дату смерти Сталина, сказав, что «он умрет в еврейский праздник» (5 марта 1953 года действительно был праздник Пурим). Хотя сам Мессинг в автобиографии эту историю не подтверждал, она стала частью его мифа.

Вольф Мессинг Вольф Мессинг Фото: Резников/РИА Новости

Личные предвидения: гораздо больше задокументированных свидетельств относится к его удивительным способностям в области чтения мыслей и нахождения спрятанных предметов во время выступлений, а также к точным предсказаниям личного характера для конкретных людей (например, карьеры, брака, опасностей).

Мессинг работал на стыке психологии, иллюзионизма и, возможно, настоящих паранормальных способностей. Его статус известного ясновидящего при Сталине, хотя и окутан тайной, сделал его одной из ключевых фигур среди самых известных ясновидящих России.

Современные провидцы: кому можно верить?

Помимо этой великой троицы, история знает и других самых известных предсказателей будущего:

  • Эдгар Кейси (США): «спящий пророк», входивший в транс для диагнозов и предсказаний. Ему приписывают предвидение Великой депрессии, Второй мировой войны, смещения земной оси, открытия Кумранских рукописей (свитков Мертвого моря) и даже будущего возрождения России как духовного центра. Многие его медицинские «чтения» поражали точностью.

  • Джин Диксон (США): американская астролог и ясновидящая, прославившаяся предсказанием убийства президента Кеннеди (за несколько лет до события). Она также предрекала распад СССР, аварию на АЭС (возможно, Чернобыль) и будущую роль Китая как мировой державы.

XXI век породил новых известных предсказателей и ясновидящих России, чьи имена мелькают на телеэкранах и в интернете. Однако контекст кардинально изменился. Информационный шум, коммерциализация «дара», возможность манипуляций и постфактумных интерпретаций делают оценку их предсказаний крайне сложной.

Многие современные «пророки» делают десятки расплывчатых прогнозов. Сбывшиеся (часто очевидные или вероятные) громко анонсируются, несбывшиеся — забываются. Современная наука не подтверждает существование ясновидения как достоверного способа познания будущего. Психология объясняет многие «чудеса» чтением микровыражений, знанием человеческой природы и статистики.

Феномен самых известных ясновидящих в истории — это мощный пласт человеческой культуры, отражающий нашу вечную жажду знать будущее и обрести контроль над неопределенностью. Пророчества Ванги, Нострадамуса, Мессинга, Кейси и других продолжают интриговать и будоражить воображение, особенно те их фрагменты, которые удивительным образом резонируют с реальными событиями. Однако важно помнить о туманности, субъективности интерпретаций и человеческой склонности видеть закономерности там, где их может и не быть.

Ранее мы писали о Лучших собаках-компаньонах: топ-10 пород

предсказания
экстрасенсы
Ванга
Нострадамус
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошли через ад»: как живет дочь Пригожина после гибели мужа на СВО
В ГД ответили на призыв Подоляка дать Киеву ракеты для ударов по России
Российские треки массово чистят от слов о наркотиках
Не знал, что ей 14: военблогера прижали к стенке за педофилию
Израиль захватывает Газу, но цель другая: Нетаньяху готов к большой войне
На Украине потребовали ракеты для ударов по России
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей от МАГАТЭ
Генерала ВС России могут посадить на 12,5 лет за взятки
Киркорова подкосила болезнь. Концерты — все? На какие деньги он будет жить
В Совфеде объяснили поведение европейских лидеров с Трампом
Лучшие многолетние цветы для посадки под зиму
Одна из дочек «Роснефти» сэкономила сотни миллионов рублей
У американского Boeing отвалилась часть крыла во время полета
Индию озадачила позиция США по закупкам нефти у России
«Русофобы осмелели»: в ГД возмутились отказом Зеленского от русского языка
Школьник погиб после взрыва мины времен ВОВ
Неизвестный мужчина поджог мечеть в Благовещенске
Пьяные мать и отчим надругались над маленькой дочерью
ВСУ атаковали мирных жителей Енакиево
Тимур Иванов до ареста успел собрать внушительную оружейную коллекцию
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.