Полная биография Владимира Жириновского

В истории России, ее политическом укладе огромную роль сыграл Владимир Вольфович Жириновский. Вся его биография тесно связана с жизнью страны. Несмотря на трудное детство в нищете и без отца, он смог стать одним из самых ярких политиков России. Жириновский неоднократно участвовал в президентских выборах, являлся основателем и лидером ЛДПР, а сегодня интернет полон свидетельств о том, что харизматичный политик во многом предвидел события сегодняшних дней и даже оставил нам подсказки. NEWS.ru расскажет о том, как Владимиру Жириновскому удалось стать тем, кем он был, и какие его пророчества сбылись.

Владимир Жириновский: ранняя биография и путь в политику

Будущий политик появился на свет 25 апреля 1946 года в столице Казахстана, куда был депортирован его отец, Вольф Исаакович Эйдельштейн. Вскоре после свадьбы с Александрой Павловной Макаровой, не дождавшись рождения сына, Вольф Исаакович эмигрировал в Польшу, а затем уехал в Израиль, где и прожил до самой смерти. Не знакомый с отцом, позже в своей биографии Владимир Жириновский писал, что относит себя к русским. Перед поступлением в вуз Владимир сменил фамилию родного отца на фамилию первого мужа матери.

Детство его не было обеспеченным. После смерти первого мужа и короткого второго брака Александра Павловна осталась одна. Кроме Владимира у нее было еще пять детей. По воспоминаниям Владимира Жириновского, они часто голодали и вынуждены были таскать фрукты в соседских садах. Жила семья в коммунальной квартире, где было много таких же бедняков. Постоянные ссоры соседей, изношенная одежда и чувство, что ничем не можешь помочь родным, многих заставляли опустить руки.

Возможно, именно эти факты в биографии Жириновского сыграли решающую роль. Он изо всех сил старался хорошо учиться и выбраться из нищеты. После школы сначала хотел стать военным, но затем выбрал историко-филологический факультет Института восточных языков при МГУ. В школе давали слабые знания английского, на последние деньги он нанял репетитора и подготовился к экзамену. В МГУ его приняли. В 23 года он окончил вуз с отличием.

Но его тяга к знаниям была огромной. Одного высшего образования было мало. И параллельно он учился еще в Университете марксизма-ленинизма. Возможно, уже тогда по его работоспособности и дальновидности можно было предсказать будущую блестящую карьеру.

Владимир Жириновский Фото: Борис Приходько/РИА Новости

В биографии Владимира Жириновского в возрасте 23 лет случилось событие, которое чуть не испортило его дальнейшую жизнь. После обучения в Институте восточных языков при МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Турция и турецкий язык» его отправили на стажировку в Турцию. Здесь он близко общался с местными рабочими и подарил одному из них значок «Советскому цирку — 50 лет». В то время это было серьезное нарушение — его восприняли как агитацию коммунизма. О чем, конечно, будущий политик и подумать не мог. Ему грозило 15 лет тюрьмы, однако ситуацию удалось разрешить без обращения в суд. Но возможность работать за рубежом была утеряна.

После стажировки Владимира отправили служить в армию. Он получил звание офицера и два года работал в штабе военного округа в Тбилиси. После возвращения в Москву решил учиться дальше и поступил на юрфак МГУ, где с 1972 по 1977 год получал новую профессию. Окончил вуз с красным дипломом по специальности «юрист», а в 1998 году получил степень доктора философских наук.

До 1983 года Владимир Жириновский работал в Инюрколлегии Минюста. Это была престижная и высокооплачиваемая должность. Отдел занимался ведением заграничных наследственных дел. После его пригласили в издательство «Мир», будущий политик семь лет был начальником юротдела. Хотя обязанности и не были напрямую связаны с его образованием: он переводил книги на русский, общался с зарубежными авторами.

На личную жизнь Жириновского и его биографию очень повлияла эта работа. Он общался с инакомыслящими писателями, знакомился с зарубежным укладом жизни. Тогда он всерьез задумался о существующем строе и решил заняться политикой. Именно в эти годы он стал выступать на встречах, посвященных обсуждению ситуации в стране, и быстро прославился в качестве эмоционального и убедительного оратора.

В 1989 году он решил организовать собственное объединение. Свои взгляды в выразил в названии — Либерально-демократическая партия СССР. Его карьера пошла в гору. Этому способствовали не только связи и знакомства, но и его ум, начитанность, искреннее желание помочь людям.

Изучая биографию Жириновского сегодня, нельзя не отметить еще несколько важных моментов. Он удивительно тонко чувствовал настроение народа и в своих лозунгах всегда умело это использовал. Мог выступить за или против какого-то закона, а также обещал дать то, чего очень недоставало людям.

Жириновский Владимир Вольфович: биография политика и оратора Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Особенности политической карьеры Владимира Жириновского

Благодаря харизме, личному обаянию, отличному умению привлечь внимание аудитории Владимир Жириновский еще до развала СССР стал одним из наиболее ярких политиков страны. Во время августовских событий 1991 года он встал на сторону ГКЧП, рассудив, что действия заговорщиков стали закономерной реакцией на происходившее в стране.

После краха СССР Владимир Жириновский лишь упрочил свои позиции яркого политического деятеля. В период с 1991 по 2018 год он шесть раз претендовал на должность главы государства. Результаты были разными. В первый раз он занял третье место по количеству голосов, затем несколько раз пятое и третье. По словам коллег, он планировал участвовать и в будущих выборах, так как считал, что много может сделать для России.

Несмотря на то, что Владимир Жириновский нередко критиковал происходящее в России, он всегда с уважением относился к президенту РФ Владимиру Путину, а его фракция ЛДПР в Госдуме поддерживала основные президентские инициативы.

У политика были грандиозные планы, однако состояние здоровья Жириновского не дало реализовать их. В начале февраля 2022 года он заболел ковидом, и его положили в больницу. На состояние повлиял и возраст, и усталость от работы. У него наступил септический шок и было поражено 50% легких. 6 апреля Владимир Жириновский скончался. Прощание прошло через два дня на Новодевичьем кладбище. На церемонии присутствовал глава государства, а также близкие люди и коллеги. Так как покойный был военным, в последний путь его проводили пушечным залпом.

По мнению многих сторонников харизматичного политика, вместе с Жириновским ушла целая эпоха.

Личная жизнь политика

Рассказывая о биграфии Владимира Вольфовича, нельзя не уделить внимание его личной жизни. Он был женат на Галине Лебедовой всего 7 лет, от этого брака родился сын. Несмотря на то что супруги развелись в 1978 году, позже политик писал, что в 1990-е годы они с женой прошли обряд венчания в православной церкви. Кроме того, у политика есть двое внебрачных детей, которые родились в 1980-е годы.

Предсказания Владимира Жириновского Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предсказания Владимира Жириновского как главные новости

После смерти Владимира Жириновского в Сети все чаще после тех или иных как внутриполитических, так и международных событий стали появляться отрывки из интервью и публикаций, а также некоторые высказывания политика, сделанные им в различные годы, где он, по мнению пользователей, предсказывал происходящее в стране и мире.

В частности, еще в 2019 году политик говорил об эскалации конфликта между Израилем и Ираном, кроме того, в преддверии переговоров на Аляске между президентами России и США оказалось, что и это событие Жириновский предсказал заранее. Другими наиболее значимыми «пророчествами» отца поделилась его дочь, Анастасия Боцан-Харченко.

Президент России Владимир Путин считает, что Владимира Жириновского нельзя считать предсказателем или ясновидящим в прямом смысле этого слова. Глава государства отметил, что прогнозы сбываются, потому что Жириновский высказывал мысли, основанные на анализе ситуаций, поскольку был специалистом своего дела.

