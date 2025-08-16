Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 18:44

«Придали новый импульс»: Эрдоган подытожил переговоры Путина и Трампа

Эрдоган приветствовал саммит Путина и Трампа на Аляске

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Turkish presidency apaim/IMAGO/Global Look Press

Саммит президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедший на Аляске, придал новый импульс поискам способа урегулирования конфликта на Украине, такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара приветствует усилия Москвы и Вашингтона.

Переговоры, состоявшиеся на Аляске между президентом США Трампом и президентом России Путиным, придали новый импульс поискам путей к прекращению российско-украинского конфликта. Мы приветствуем саммит на Аляске, — говорится в сообщении.

Турецкая сторона надеется, что дальнейшие переговоры Путина и Трампа с участием президента Украины Владимира Зеленского заложат основу для прочного мира. Эрдоган также пообещал содействовать в данном процессе.

Ранее Путин заявил, что переговоры с Трампом на Аляске были содержательными. Глава государства выразил уверенность, что встреча с американским лидером в Анкоридже приблизила стороны к нужным решениям.

Турция
Эрдоган
Аляска
переговоры
Украина
Дональд Трамп
США
Россия
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ жестоко подставили соседнюю бригаду с колоссальными потерями
Стала известна постыдная правда об «орденоносцах» в ВСУ
Стал известен ответ Зеленского на предложение оставить Донбасс ради мира
Лютая месть за Курск, трюк Трампа, ступор на Аляске: что будет дальше
«Ростех» сообщил об иностранных заказах на один вид военной техники
Ученые создали бактериальный щит для доставки вирусов в раковую опухоль
В США раскрыли, какие уступки готов обсудить Зеленский на встрече с Трампом
Помидоры с морковной ботвой без уксуса — стоят до весны и хрустят
Кремль опубликовал список участников совещания Путина после поездки в США
В Петербурге задержали подростков, избивших двойника Ленина
Путин вручил ректору МГИМО орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
Озвучен средний срок жизни бойцов ВСУ под Сумами
«Вплавились в ногу»: девушка купила шорты в интернете и получила ожоги
Встречу Путина и Трампа назвали прорывом на пути к миру на Украине
Готовлю «Тещин язык» уже 5 лет — и каждый раз все просят рецепт
Тюремного повара наказали за лозунг «Бухенвальда» на спине
Беременная женщина спасла детей из полыхающего дома
Более 500 сотрудников уволились с шахты в российском регионе
«Ахмат» перемолол ВСУ в своей «мясорубке» на Сумском направлении
ИИ помог создать новый класс антибиотиков против самых опасных инфекций
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.