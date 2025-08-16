«Придали новый импульс»: Эрдоган подытожил переговоры Путина и Трампа Эрдоган приветствовал саммит Путина и Трампа на Аляске

Саммит президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедший на Аляске, придал новый импульс поискам способа урегулирования конфликта на Украине, такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара приветствует усилия Москвы и Вашингтона.

Переговоры, состоявшиеся на Аляске между президентом США Трампом и президентом России Путиным, придали новый импульс поискам путей к прекращению российско-украинского конфликта. Мы приветствуем саммит на Аляске, — говорится в сообщении.

Турецкая сторона надеется, что дальнейшие переговоры Путина и Трампа с участием президента Украины Владимира Зеленского заложат основу для прочного мира. Эрдоган также пообещал содействовать в данном процессе.

Ранее Путин заявил, что переговоры с Трампом на Аляске были содержательными. Глава государства выразил уверенность, что встреча с американским лидером в Анкоридже приблизила стороны к нужным решениям.